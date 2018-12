"Manchester United was akkoord met Tottenham, maar ik zei: 'Nee, bedankt'"

Ole Gunnar Solskjaer is van mening dat het gras bij de buren niet altijd groener is.

Ook de interim-manager van Manchester United hoopt dat David de Gea en Anthony Martial hun respectievelijke contracten met de Premier League-club gaan verlengen. Het bestuur van Manchester United kwam tot dusver nog niet tot een vergelijk met de zaakwaarnemers van beide partijen over een contractuele samenwerking ná de zomer van 2020.

Manchester United lichtte de voorbije maanden in de contracten van zowel De Gea als Martial een eenzijdige optie, waardoor beiden in elk geval nog anderhalf jaar op de loonlijst staan. Voor een langer verblijf op Old Trafford voelen de doelman en de aanvaller op dit moment nog weinig. "Ik weet dat de club wil dat Martial en De Gea een nieuw contract ondertekenen. Dat is logisch, het zijn topvoetballers", benadrukt de Noorse trainer.



"Het is aan de spelers. Maar als je voor Manchester United speelt, is het gras van de buren niet veel groener", benadrukte de opvolger van José Mourinho. "Dit is de beste plek. Manchester United is de grootste club ter wereld. Ik hoop dat ik hen kan helpen of hen ervan kan overtuigen om langer aan deze club verbonden te blijven." De Gea, 28 jaar, kwam medio 2011 van Atlético Madrid over, terwijl de vijf jaar jongere Martial in de zomer van 2015 de gelederen van AS Monaco verliet.



Solskjaer weet als geen ander hoe het is om als Mancunian belangstelling van andere clubs te genieten. Hij bezorgde de club in 1999 weliswaar de Champions League, maar hij was veelal bankzitter achter Andy Cole en Dwight Yorke. "Ik had heel veel aanbiedingen en mogelijkheden. Maar Sir Alex Ferguson sprak met mij en gaf aan dat ik belangrijk zou zijn voor het team, voor de selectie en dat ik voldoende speeltijd zou krijgen", memoreerde de oud-aanvaller.



"Ik voelde het als een privilege om voor deze club te spelen én ik ben koppig. Manchester United was op een dag akkoord met mijn verkoop aan Tottenham Hotspur, maar ik zei: 'Nee, bedankt'. Mijn zaakwaarnemer wilde ook dat ik zou gaan, maar ik wist dat ik reeds op de best mogelijke plek was." Manchester United staat momenteel zesde in de Premier League. Onder leiding van Solskjaer werden de duels met Cardiff City (1-5) en Huddersfield Town (3-1) in winst omgezet.