"Manchester United volgt Lozano al vele jaren"

De 23-jarige aanvaller wordt in verband gebracht met een zomerse overstap naar Old Trafford, hoewel Napoli de Mexicaan ook graag ziet komen.

volgt de ontwikkeling van -aanvaller Hirving "al vele jaren", zo stelt de technisch directeur van Pachuca Marco Garces. The Red Devils worden in verband gebracht met de Mexicaans international, die veertig miljoen euro zou moeten kosten, waarbij er gesuggereerd wordt dat ze af zullen troeven.

"Ik kan niets precies zeggen over de toekomst van Hirving, want hij zal moeten beslissen met zijn zaakwaarnemer en zijn familie, waarvan ik weet dat die altijd invloedrijk zijn geweest in zijn beslissingen", vertelt Garces in gesprek met Gonfialarete .

"Wat wordt zijn volgende team? Wat ik je kan vertellen met betrekking tot Manchester United is dat ik zeker weet dat ze hem op de voet volgen, en niet alleen recentelijk. Ze kennen de speler al vele jaren en niet alleen uit zijn tijd bij PSV. Ze weten precies welk niveau hij kan bereiken."

Manchester United is van plan deze zomer flink te investeren, om zo een einde te maken aan de periode van zes jaar zonder landstitel in de Premier League. Lozano is een van de aanvallers die als potentiële doelwitten is aangeprezen, waar -tiener Jadon Sancho een andere naam is op hun verlanglijst.

Defensieve versterkingen zijn ook waarschijnlijk, waar Goal begrijpt Samuel Umtiti - waar de Engelsen eerder interesse in hebben getoond - deze zomer voor de juiste prijs kan verlaten.

Eerst moet de club een beslissing nemen over hun nieuwe manager, waar Ole Gunner Solskjaer momenteel de interim-manager is na het ontslag van José Mourinho in december. De Noor is de favoriet om het stokje definitief over te nemen, gezien de positieve veranderingen sinds zijn komst op Old Trafford, maar -manager Mauricio Pochettino blijft ook nog op een schaduwlijst staan.