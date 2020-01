Manchester United volgt Ajax en PSV niet en mijdt Midden-Oosten

Manchester United zal later deze maand geen trainingskamp beleggen in het Midden-Oosten, zo heeft manager Ole Gunnar Solskjaer laten weten.

Vanwege de politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten vindt men het niet verantwoord om tijdelijk in die regio te verblijven. Solskjaer legt overigens zijn spelers overigens geen verbod op om op eigen gelegenheid naar bijvoorbeeld het door voetballers vaak bezochte Dubai af te reizen.

"Mocht ik momenteel al zorgen hebben, dan heeft dat in ieder geval niets te maken met de prestaties op het veld", laat Solskjaer optekenen in de Engelse media. "Sommige zaken zijn nou eenmaal belangrijker dan voetbal. We hebben voor een trainingskamp gekeken naar opties in het Midden-Oosten, maar dat gaat nu zeker niet meer gebeuren."

"In plaats daarvan krijgen de spelers een paar dagen vrijaf. Ik weet niet waar ze uiteindelijk zullen belanden, maar wij blijven in ieder geval in Europa."

"De tussentijdse break is erg belangrijk voor ons, en we hebben nog vijf tot zes wedstrijden voordat we op dat punt zijn aanbeland", vervolgt Solskjaer zijn uitleg. "We zullen het tot dat moment moeten uitzingen en hopelijk weten we de komende tijd resultaten te boeken. Hopelijk krijgen we de komende tijd ook genoeg vitamine D binnen voor de laatste drie maanden van het seizoen."

Manchester United verbleef in 2018 en 2019 in Dubai, terwijl langer geleden Qatar driemaal werd aangedaan door the Red Devils. De selecties van en verbleven recentelijk ook in Qatar, ondanks de spanningen op politiek gebied.

De Nederlandse topclubs pasten op advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wel hun reisschema aan, want het luchtruim boven Irak en Iran diende te worden vermeden.