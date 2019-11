'Manchester United vindt opvolger van Chevrolet en sluit recorddeal'

Manchester United heeft een nieuwe shirtsponsor gevonden, zo weten diverse Engelse media te melden.

Volgens de Daily Mail nadert de club uit de Premier League een megadeal met het Chinese bedrijf Haier, dat er een slordige 82 miljoen euro per jaar voor over heeft om het met logo op het shirt van the Red Devils te komen. Haier is een fabrikant van huishoudelijke apparaten en elektronica. Het bedrijf is wereldwijd de op twee na grootste fabrikant van witgoed.

Momenteel is Chevrolet de hoofdsponsor van . Die deal, ter waarde van 75 miljoen euro per jaar, loopt af in de zomer van 2021. Haier wil de plek van Chevrolet graag innemen.

Vertegenwoordigers van het Chinese bedrijf reisden vorige week af naar Engeland om praten over de deal. Naar verwachting wordt de deal nog voor het einde van de week afgerond. United wil met deze recorddeal aantonen dat het op commercieel gebied nog altijd een Europese grootmacht is, daar waar de prestaties al jaren tegenvallen.



Chevrolet is sinds 2014 shirtsponsor van Manchester United, nadat in 2012 een deal werd bereikt. Sir Alex Ferguson stond destijds nog aan het roer en de club speelde mee om de prijzen. De zevenjarige verbintenis ging in 2014 in en loop over anderhalf jaar af.

De afgelopen jaren speelt de club geen rol van betekenis meer in de Engelse titelstrijd of . De bazen van General Motors, waar Chevrolet onderdeel van is, zijn allesbehalve onder de indruk van de prestaties van United in de loop van de deal.