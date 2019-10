Manchester United tot actie gemaand: "Zlatan Ibrahimovic was 34"

Mario Mandzukic wordt in de Engelse media genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United.

Dimitar Berbatov hoopt vurig dat the Red Devils werk maken van de aanvaller van . De oud-aanvaller, die tussen 2008 en 2012 op Old Trafford speelde en onlangs afscheid nam als profvoetballer, is van mening dat zijn oude werkgever staat te springen om een kwaliteitsinjectie in de aanvalslinie.

"Als je twee van de belangrijkste aanvallers (Romelu Lukaku en Alexis Sánchez, red.) laat gaan, dan moet je zeker een aanvaller terughalen", vertelt Berbatov in gesprek met Betfair. "Het mag duidelijk zijn dat een plan-B nodig heeft. Anthony Martial is geblesseerd en er loopt verder geen spits rond die zichzelf al bewezen heeft op topniveau."

"Er is zeker jeugdig talent aanwezig, maar tegelijkertijd is er behoefte aan een speler van het kaliber Mandzukic. Ik vind hem een erg goede speler, die nog niet eerder in Engeland heeft gespeeld. Ik hoop echt dat Mandzukic zich meteen weet aan te passen aan het ritme van de Premier League, mocht hij daadwerkelijk de overstap maken. Zlatan Ibrahimovic was 34 toen hij bij Manchester United tekende en die ondervond ook geen problemen. Mandzukic heeft nu ongeveer dezelfde leeftijd (33, red.) en ik hoop dat hij dezelfde impact heeft. Ik denk dat leeftijd en ervaring juist cruciaal is."

"Martial, Marcus Rashford en Mason Greenwood zijn allemaal nog erg jong en hebben daarom tijd nodig en de garantie dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Zij kunnen heel veel leren van de ervaring die Mandzukic met zich meebrengt", zo besluit Berbatov.

Mandzukic heeft bij Juventus een contract tot medio 2021, waardoor Manchester United een transferbedrag moet reserveren, mochten the Mancunians in de volgende transferperiode in januari een bod willen neerleggen bij Juventus.