Manchester United-spelers trotseren extreme omstandigheden: 'Binnen blijven'

Manchester United speelt volgende week donderdag onder extreme weersomstandigheden in de Europa League-groepsfase tegen FC Astana.

In Kazachstan koelt het 's nachts momenteel af tot twintig graden Celcius onder het vriespunt en spelers van de Engelse topclub hebben daarom te horen gekregen niet langer dan tien minuten buiten te mogen komen in het land, zo meldt ESPN.

De clubleiding van United legt die maatregel op aan de spelers, om te voorkomen dat ze gezondheidsklachten overhouden aan de verre trip naar Oost-Europa.

FC Astana speelt zijn thuiswedstrijden in de Astana Arena, een stadion met kunstgras waarvan het dak dicht kan. In het stadion zelf zal het daardoor wat minder koud zijn dan in de buitenlucht.

Lees beneden verder

Voor manager Ole Gunnar Solskjaer komt de een na laatste -wedstrijd van dit kalenderjaar ongelegen. , dat in december ook nog ontvangt, is al geplaatst voor de volgende ronde.

De club speelt na het duel met Astana in zeven dagen tijd drie competitiewedstrijden (tegen Aston Villa, en ).

De verwachting is dat diverse basiskrachten, waaronder Marcus Rashford, Harry Maguire en David de Gea, daarom niet mee hoeven te reizen naar Astana.