Manchester United slaat slag met nieuw meerjarig contract

David De Gea heeft een nieuw contract bij Manchester United ondertekend, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen.

De Spaanse doelman is met de nieuwe verbintenis tot medio 2023 verbonden aan the Red Devils, met de optie op een seizoen extra. De oude overeenkomst van De Gea op Old Trafford liep volgend jaar af.

“Het is een eer dat ik mijn loopbaan bij kan verlengen”, stelt De Gea in een eerste reactie op de contractverlenging. “Ik denk dat ik hier nog steeds een hoop kan bereiken en ik geloof er heilig in dat Manchester United de traditie van succesvol zijn kan voortzetten, zodat de supporters worden beloond voor hun onvoorwaardelijke steun. Ze hebben mij altijd gesteund, in goede en slechte tijden.”

“David is een van de beste keepers ter wereld en een essentieel onderdeel van ons plan om Manchester United terug te brengen naar de top”, aldus manager Ole Gunnar Solskjaer. “David weet wat het is om voor deze club uit te komen en hij is nog steeds hongerig naar succes. Ik hoop dat de samenwerking de komende jaren de nodige successen gaat opleveren.”

The Guardian wist onlangs te melden dat De Gea met het nieuwe contract circa 320.000 euro per week gaat opstrijken, een bedrag dat ook wekelijks naar Paul Pogba wordt overgemaakt.

De 28-jarige sluitpost werd in 2011 voor 21 miljoen euro overgenomen van , als vervanger van de gestopte Edwin van der Sar. De Gea veroverde in de afgelopen acht seizoenen met Manchester United onder meer de Engelse landstitel, en de .