Manchester United overtreft City met bod op Maguire

Manchester United heeft een bod van zo'n 78 miljoen euro uitgebracht op Leicester City-speler Harry Maguire.

Dat melden de BBC en Sky Sports dinsdag. United is al langer geïnteresseerd in de Engelse verdediger. Twaalf maanden geleden zag de club af van een transfer, omdat men 78 miljoen euro destijds te veel vond. Maguire ondertekende in september nog een nieuw vijfjarig contract bij .



Sky Sports weet te melden dat Leicester niet akkoord gaat met het bod van United. The Foxes zijn ook al enige tijd in gesprek met , dat twee weken terug aangaf dat men 72,5 miljoen euro voor de speler over heeft. Leicester verlangt dus een aanzienlijk hogere transfersom, onder meer door de prijs die United heeft betaald voor Aaron Wan-Bissaka.



De 21-jarige Londenaar heeft voor een slordige 55 miljoen euro de overstap gemaakt van naar Old Trafford. Leicester City wijst erop dat Maguire veel meer ervaring en kwaliteit heeft en daarom niet voor 78 miljoen mag vertrekken. De 26-jarige international kan in het King Power Stadium aan zijn derde seizoen beginnen.