Manchester United ontsnapt aan nederlaag na bizarre slotfase

Manchester United heeft zijn ongeslagen status onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer ternauwernood weten te behouden.

The Mancunians leken dinsdagavond op Old Trafford met 0-2 te verliezen van Burnley, maar in de laatste paar minuten werd er toch nog twee keer gescoord: 2-2. Het rode voetbalbolwerk staat nu met 45 punten op de zesde plaats in de Premier League en dat zijn twee punten minder dan Arsenal en Chelsea, de nummers vijf en vier op de ranglijst.

Manchester United toonde in de beginfase initiatief en na negen minuten had men op 1-0 kunnen komen, ware het niet dat Marcus Rashford naast mikte na een pass van Romelu Lukaku. Burnley kroop hierna meer uit zijn schulp en kwam in verdedigend opzicht nauwelijks meer in de problemen. Na 39 minuten leek Manchester United wel even op 1-0 te komen, maar een doelpunt van Paul Pogba werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Het was veelzeggend dat Manchester United niet één schot tussen de palen loste in de eerste helft. Na de pauze ging het vrij gauw mis voor de gastheer: Andreas Pereira raakte de bal kwijt aan Jack Cork waarna Ashley Barnes de bal in het dak van het doel trapte: 0-1. Burnley bleef hierna gevaarlijk en kreeg een kans via Dwight McNeil: doelman David de Gea hield die pegel knap tegen. Solskjaer greep na 63 minuten in en haalde de gefrustreerde Pereira naar de kant ten faveure van Jesse Lingard.

Manchester United had nog een kwart wedstrijd om de achterstand ongedaan te maken, maar negen minuten voor tijd werd het via Chris Wood 0-2. Toch slaagde de thuisploeg er nog in om langszij te komen: Pogba benutte een strafschop na een overtreding op Lingard en in de tweede minuut van de blessuretijd scoorde verdediger Victor Lindelöf uit een rebound. Overigens werd Pogba de eerste speler van Manchester United sinds Robin van Persie in 2013 die in vier Premier League-wedstrijden achter elkaar op Old Trafford wist te scoren.