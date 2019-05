Manchester United meldt zich in Lyon voor Dembélé

Manchester United heeft bij Olympique Lyon een bod van 40 miljoen euro uitgebracht op Moussa Dembélé, weet Goal.

De aanvaller, die door meerdere Premier League-clubs wordt gevolgd, is bezig aan een productief eerste jaar in Frankrijk. In alle competities was hij 23 keer trefzeker. Lyon nam Dembélé eind augustus voor circa 22 miljoen euro over van Celtic. De Franse club volgt hem al sinds zijn jonge jaren, toen hij in de jeugd van Paris Saint-Germain speelde.



Goal weet dat United-ambassadeur Eric Cantona de clubleiding heeft getipt om Dembélé over te nemen. De 22-jarige speler heeft bij zijn huidige club een contract tot medio 2023. Of de Franse jeugdinternational open staat voor een transfer naar Manchester, is niet duidelijk. United moet komend jaar genoegen nemen met -voetbal, terwijl Lyon zich heeft geplaatst voor de voorrondes van de .



Manager Ole Gunnar Solskjaer hoopt zijn selectie van aanvallende impulsen te voorzien. De toekomst van Romelu Lukaku op Old Trafford is onzeker en onlangs sprak hij de wens uit om ooit in de te voetballen. Er wordt ook gespeculeerd over een vertrek van Paul Pogba en de peperdure Alexis Sánchez.



Behalve Dembélé werden ook Jadon Sancho, Nicolas Pépé, Matthijs de Ligt en Aaron Wan-Bissaka al met The Mancunians in verband gebracht. De verwachting is dat middenvelder Daniel James in elk geval wordt overgenomen van Swansea City.