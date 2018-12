Manchester United maakt per ongeluk naam van 'interim-trainer' bekend

Manchester United lijkt dinsdagavond laat een pijnlijke fout te hebben gemaakt.

Per ongeluk werd reeds de komst van Ole Gunnar Solskjaer als interim-trainer aangekondigd. Na het congé van José Mourinho werd de oud-spits van the Mancunians al gezien als dé favoriet om het takenpakket van de Portugees tijdelijk over te nemen. In een snel verwijderde publicatie op de clubsite leek Manchester United zijn komst te bevestigen.

"Solskjaer wordt onze interim-trainer, twintig jaar nadat hij met DAT doelpunt in het Camp Nou ons de treble bezorgde", viel onder een video te lezen, verwijzend naar het fameuze winnende doelpunt van de Noor in de Champions League-finale van 1998/99. Vice-voorzitter Ed Woodward is van zins om binnen 48 uur een tijdelijke opvolger van Mourinho aan te stellen, maar mogelijk is hij daar achter de schermen al in geslaagd.



Afgezien van deze publicatie verklapte Erna Solberg, minister-president van Noorwegen, op Twitter al dat Solskjaer tijdelijk als manager van Manchester United aan de slag gaat. "Een geweldige dag voor het Noorse voetbal. Ik wens je veel succes met het coachen van The Red Devils", publiceerde Solberg.



Solksjaer, 45 jaar, startte zijn trainersloopbaan in 2008 bij de reserves van Manchester United, waarmee hij twee jaar later de zogeheten Premier Reserve League -titel won. Een jaar later vertrok de oud-aanvaller naar Molde FK en leidde hij de club uit zijn vaderland naar onder meer twee landstitels op rij.