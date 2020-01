Manchester United maakt einde aan transfersoap en meldt akkoord

Manchester United en Sporting Portugal zijn het eens over de transfersom voor Bruno Fernandes, zo meldt de Engelse club via de officiële kanalen.

De middenvelder moet nog wel de medische keuring doorstaan. Wanneer er ook een persoonlijk akkoord is bereikt, zal hij een meerjarig contract ondertekenen op Old Trafford.

ontvangt naar verluidt 55 miljoen euro voor de transfer, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot maximaal 80 miljoen euro.

Fernandes stond volgens verschillende Portugese media ook op het lijstje van , maar is dus de nieuwe werkgever van de middenvelder.

The Red Devils volgden Fernandes al enkele maanden intensief en besloten om in deze transferperiode toe te slaan. Het contract van de negentienvoudig international van Portugal bij Sporting liep nog door tot medio 2022.

De miljoenenaankoop speelde al eerder buiten Portugal. Hij kwam vanuit de jeugdopleiding van Boavista terecht bij Novara, waarna avonturen volgden bij en .

In het shirt van Sporting kwam Fernandes tot 63 doelpunten en 52 assists in 137 officiële wedstrijden. Zijn debuut voor Manchester United volgt wellicht zaterdag in de thuiswedstrijd tegen .

Fernandes liet dinsdag, toen hij zich klaar maakte voor vertrek richtig Engeland, al optekenen in de Portugese media dat de Premier League altijd zijn voorkeur had.

De middenvelder maakte vorig seizoen veel indruk bij Sporting en werd daarom afgelopen zomer al gelinkt aan Manchester United. Een definitieve deal bleef destijds echter uit. Ook kwam een halfjaar geleden naar voren, maar ook the Spurs deden geen zaken in Portugal.

Met Fernandes in de gelederen zet Manchester United de jacht in op een toegangsbewijs voor de . Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer staat momenteel zes punten achter nummer vier .

Solskjaer lijkt ook nog een spits naar Manchester United te willen halen, daar Marcus Rashford vanwege een rugblessure enkele maanden uit de roulatie is.