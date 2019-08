Manchester United, Liverpool & alle 20 Premier League-aanvoerders tijdens het seizoen 2019/20

Welke spelers hebben de eer gekregen om hun club op het veld te leiden op het hoogste Engelse niveau?

Vrijdag start einde het Premier League-seizoen 2019/20 en de twintig clubs zijn allemaal voorbereid om negen maanden lang de strijd met elkaar aan te gaan.

Bij de samenstelling van elke selectie is een van de belangrijkste onderdelen de aanvoerder, diegenen die de band op het veld draagt.

Dit boegbeeld is de leider van de club op het veld, maar is ook representatief voor de spelersgroep buiten het veld.

Goal heeft een lijst samengesteld van de aanvoerders van elke Premier League-club en hun vice-aanvoerders.

Wie zijn de aanvoerders in de Premier League in 2019/20?

Team Aanvoerder Vice-aanvoerder Nog niet bekend Nacho Monreal Aston Villa James Chester Jack Grealish AFC Simon Francis Andrew Surman Lewis Dunk Glenn Murray Ben Mee Jack Cork Cesar Azpilicueta Nog niet bekend Luka Milivojevic Scott Dann Leighton Baines Seamus Coleman Wes Morgan Kasper Schmeichel Jordan Henderson James Milner David Silva Fernandinho Ashley Young Paul Pogba Jamaal Lascelles Paul Dummett Norwich City Grant Hanley Alexander Tettey Sheffield United Billy Sharp Nog niet bekend Pierre-Emile Hojbjerg Oriel Romeu Hugo Lloris Harry Kane Troy Deeney Heurelho Gomes Mark Noble Nog niet bekend Conor Coady Rúben Neves

Arsenal zal naar verwachting bevestigen wie de nieuwe aanvoerder wordt voor aanvang van het seizoen nadat er afscheid is genomen van Laurent Koscielny, die naar Girondins de vertrok.

Cesar Azpilicueta is de favoriet om de vaste aanvoerder van Chelsea te worden nadat hij vorig seizoen werd vervangen door Gary Cahill en David Silva heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen nadat Vincent Kompany is vertrokken naar .

Antonio heeft Manchester United verlaten en Ashley Young is nu de langstdienende speler in het team, waar Paul Pogba en David de Gea de vice-aanvoerders zijn.

De aanvoerder van Liverpool is Jordan Henderson en James Milner krijgt de band bij afwezigheid van Henderson.

De volledige lijst met aanvoerders vind je hierboven.

Wie zijn nieuwe aanvoerders in de Premier League?

Er zijn drie spelers die dit seizoen aanvoerder van hun Premier League-club zijn geworden: Silva (Manchester City), Azpilicueta (Chelsea) en Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion).

Silva heeft de band gekregen in het Etihad Stadium na het vertrek van Kompany, Cahill is vertrokken bij Chelsea en is vervangen door Azpilicueta, waar Dunk de aanvoerder van Brighton is geworden na het afscheid van Bruno.