Manchester United legt 'the next Michael Carrick' tot medio 2022 vast

James Garner heeft zijn contract bij Manchester United verlengd tot de zomer van 2022.

De talentvolle middenvelder werd eerder deze week achttien en zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, die hem de komende jaren op Old Trafford houdt. Onder manager Ole Gunnar Solskjaer krijgt de Engelse tiener de kans bij het eerste elftal en maakte hij op bezoek bij zijn debuut.

Op Selhurst Park won eind vorige maand met 1-3 en maakte Garner zijn eerste minuten in het elftal van Solskjaer. Kort voor tijd mocht de middenvelder zijn Braziliaanse collega Fred aflossen. Op bezoek bij Paris Saint-Germain zat de jonge speler uit Birkenhead ook bij de wedstrijdselectie, maar tot speelminuten kwam het niet in het Parc des Princes.



Solskjaer deinst er niet voor terug om jongelingen voor de leeuwen te gooien bij the Red Devils. "Hij weet dat wij in hem geloven. We hebben veel vertrouwen in hem en zien hem als de nieuwe Michael Carrick. Ik weet dat het niet eerlijk is om dit soort jongens met grote spelers te vergelijken, maar hij speelt op deze manier. Gemakkelijke passes en veel tussen de linies", vertelde de Noorse trainer eerder over Garner.



De achttienjarige middenvelder heeft zijn contract nu dus verlengd tot medio 2022. Manchester United heeft een optie aan die verbintenis toegevoegd voor nog een extra seizoen. Garner speelt zijn wedstrijden momenteel vooral bij de Onder-18. Daarnaast is hij aanvoerder van de Engelse ploeg voor spelers onder achttien. Garner is al tien jaar actief binnen de jeugdopleiding van de Engelse topclub.