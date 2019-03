Manchester United krijgt advies om minimaal vijf aanwinsten te halen

Voormalig United-speler Gary Neville meent dat de verdediging op de schop moet en dat er ook aanvallende impulsen vereist zijn op Old Trafford.

Manchester United mag dan gestunt hebben tegen Paris Saint-Germain, maar ondanks die triomf in de Champions League gelooft de analist dat er minimaal vijf aanwinsten nodig zijn in de komende zomermarkt.

De Engelse grootmacht bewees woensdag in staat te zijn tot grootse dingen met een 1-3 zege op PSG, terwijl Paul Pogba, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Jesse Lingard en Juan Mata niet inzetbaar waren. Dat is voor Neville meer bewijs dat interim-manager Ole Gunnar Solskjaer een vaste aanstelling verdient en hij vindt dat de Noor een flinke impuls voor zijn selectie nodig heeft.

De voormalig United-verdediger somde als analist bij beIN Sports op dat vooral de achterhoede aan vernieuwing toe is. "Manchester United heeft twee centrumverdedigers nodig. Dat geloof ik absoluut. Als je praat over United wat de Premier League moet winnen of de Champions League, dan heb je simpelweg een topverdediging nodig en die staat er nu niet", aldus Neville.

"Ze hebben iemand met autoriteit nodig. Kijk naar Virgil van Dijk of Thiago Silva; dat zijn verdedigers van wereldklasse en United heeft zo iemand nodig. Ik zou zelfs zeggen drie verdedigers, een middenvelder en een aanvaller omdat de vorm van Alexis Sanchez te wensen overlaat. Tenzij hij de komende maanden ineens totaal anders gaat spelen... Ik zeg nu dat er vijf aanwinsten nodig zijn. Dan is de selectie goed genoeg om het echt te proberen."

Met proberen is de ploeg echter al aardig op weg. Sinds Solskjaer in december als opvolger van José Mourinho werd aangesteld, haalde de club in de Premier League meer punten dan wie dan ook en in de Champions League stootte men woensdag dus door naar de kwartfinale. Ook heeft men zich geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup, terwijl men in de competitie de o zo belangrijke vierde plaats heeft opgeëist.