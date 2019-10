Manchester United keihard afgekraakt: "Slechtste elftal in decennia"

Manchester United is bezig aan een belabberde seizoensstart en donderdagavond werden de Engelsen in bedwang gehouden door AZ.

kwam in Den Haag het dichtst bij de overwinning en United loste negentig minuten lang geen enkel schot op doel. Oud-speler Michael Owen kan nauwelijks geloven hoe ver zijn voormalige club is weggezakt. "Ik denk niet dat ze dit seizoen bij de top zes gaan eindigen", begint Owen zijn relaas op BT Sport.

"Het linkerrijtje zullen ze wel halen, maar is het niet zorgelijk dat we het hier nu over hebben? Dit moet haast wel het slechtste United in decennia zijn, toch? Sinds het moment waarop Sir Alex Ferguson aan de slag ging", aldus de Engelsman. Ferguson werd in 1986 manager op Old Trafford en hij maakte van United een Europese grootmacht.

Na het vertrek van Fergie in 2013 ging het bergafwaarts. "Dit is nu al een aantal jaren aan de gang", zegt Owen over de aftakeling van United. "Al een jaar of zeven of acht denk je dat het niet erger kan worden, maar het kan dus wel." In de Premier League staat United momenteel tiende en inclusief de wedstrijd tegen AZ heeft de ploeg al tien uitwedstrijden op rij (in alle competities) niet gewonnen.

Owen vindt dat manager Ole Gunnar Solskjaer zijn elftal afgelopen zomer alleen maar zwakker heeft gemaakt. "Spelers als Romelu Lukaku, Ander Herrera, Matteo Darmian, Alexis Sánchez en Chris Smalling zijn weg. Solskjaer weet dat zijn ploeg beter wordt met hen erbij, maar ik denk dat hij van mening is dat je eerst een paar stappen terug moet zetten voordat vooruit kan gaan."

Komend weekend krijgt United een nieuwe kans om eindelijk weer op 'vreemde bodem' te winnen, want dan staat de uitwedstrijd tegen op het programma. Na de interlandperiode komt koploper op bezoek.