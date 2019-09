Manchester United keert in januari terug voor Mandzukic

Manchester United overweegt tijdens de transferperiode in januari een poging te wagen om Mario Mandzukic over te nemen van Juventus.

De 33-jarige Kroaat was in de zomer dicht bij een overgang naar Old Trafford, maar de speler en de club konden geen overeenstemming bereiken omdat United tegelijkertijd onderhandelde met Mandzukic's teamgenoot Paulo Dybala.

Uiteindelijk besloot manager Ole Gunnar Solskjaer dat hij het seizoen zou beginnen met Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood als zijn opties in de aanval. Die keuze lijkt nu de verkeerde te zijn aangezien na blessures van Rashford en Martial de druk nu op de schouders van Greenwood ligt.

De zeventienjarige Engelsman was twee keer trefzeker in zijn laatste twee wedstrijden en hij is slechts één keer begonnen in de Premier League en Solskjaer is nu van mening dat hij in januari versterking nodig heeft.

The Red Devils scoorden dit seizoen slechts acht keer in zes Premier League-wedstrijden, waarvan er vier vielen in de openingswedstrijd tegen . Ter vergelijking scoorde 27 keer en koploper maakte er 18.

Mandzukic is ondertussen niet meer dan een reservespeler bij en speelde dit seizoen nog geen minuut onder Maurizio Sarri. Hij is in de pikorde gedaald na de terugkeer van Gonzalo Higuaín, terwijl Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala ook hoger staan aangeschreven. Mandzukic heeft gesprekken gevoerd met Al-Rayan, maar de club uit Qatar heeft bevestigd dat die onderhandelingen op niets zijn uitgelopen.

Na de verkoop van Romelu Lukaku en de uitleenbeurt van Alexis Sánchez aan , heeft United ruimte gekregen in het salarisbudget en transferbudget om tot een deal te komen. Goal kan bevestigen dat Juventus een transferbedrag van tien miljoen euro verlangt, terwijl Mandzukic naar verluidt niet akkoord zou gaan met een vermindering van zijn jaarsalaris van vijf miljoen euro.

De spits zou onderdeel worden van een rotatiesysteem op Old Trafford. Martial, Greenwood en Rashford krijgen nog steeds speeltijd en met zijn 33 jaar zal Mandzukic naar verwachting niet elke wedstrijd beginnen voor United.

Vice-voorzitter Ed Woodward heeft echter besloten dat Mandzukic kan worden vastgelegd omdat er in de zomer al dan niet tijdelijk afscheid wordt genomen van verschillende spelers. De komst van Mandzukic heeft geen gevolgen voor de mogelijke komst van Christian Eriksen. De middenvelder van is in het bezit van een aflopend contract.