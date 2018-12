"Manchester United is ontketend, er zijn weer lachende gezichten"

Ole Gunnar Solskjaer kende zaterdag een droomdebuut als trainer van Manchester United.

De opvolger van José Mourinho zag zijn elftal met 1-5 winnen van Cardiff City; het was de eerste keer dat the Red Devils vijf keer scoorden in een competitieduel sinds de afscheidswedstrijd van Sir Alex Ferguson in mei 2013, tegen West Bromwich Albion (5-5). Solskjaer is erg blij met het optreden van zijn elftal.

"Voetbal is simpel, als je goede spelers hebt", reageert de van Molde FK overgekomen manager in gesprek met BT . "Ik heb een goede groep jongens, met ongelooflijk veel kwaliteit. Ik kwam hier aan op woensdagavond en heb alleen donderdag en vrijdag met de jongens gehad." Solskjaer kreeg vanuit verschillende hoeken succeswensen en ook Wayne Rooney nam contact met hem op. "Ik kreeg een sms'je van Rooney, die me wat advies gaf, dus het komt vast door hem", lacht de voormalig aanvaller van Manchester United.



"Hij vertelde me dat ik ervoor moest zorgen dat de ploeg lekker ging voetballen, dat de spelers zouden genieten en dat we gewoon Manchester United moesten zijn", aldus Solskjaer. Volgens Marcus Rashford, die het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte in de derde minuut, is de hand van de nieuwe manager al zichtbaar. "Hij wil gewoon dat we een positieve instelling hebben in balbezit en dat we op zoek gaan naar ruimtes. We zullen daar nog beter in gaan worden. De kerst is een drukke periode, dus we moeten nu gaan herstellen en ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijden."



"We speelden met veel energie en we genoten op het veld. Als je vertrouwen hebt, dan kom je in posities om te scoren. Dat hebben we gedaan. Onze backs stonden 'hoger' op het veld, waardoor we ze terugdrongen en veel kansen creëerden", vat hij samen. Analist Michael Owen is onder de indruk van Manchester United, maar waakt voor te veel positiviteit. "We moeten Ole Gunnar Solskjaer nu niet overladen met lofuitingen. Hij heeft duidelijk impact gehad, maar het is onmogelijk om zoveel voor elkaar te krijgen in zo'n korte periode. Maar de ketenen zijn nu los en de spelers kunnen zich uiten. Er zijn weer lachende gezichten op de club. Dat maakt een enorm verschil in hoe iedereen presteert. "