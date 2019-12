Manchester United is niet van plan om Solskjaer te ontslaan

Manchester United heeft geen plannen om Ole Gunnar Solskjaer te ontslaan en zal alleen actie ondernemen als de situatie 'catastrofaal' wordt.

Manchester heeft dit seizoen slechts vier keer gewonnen in veertien wedstrijden in de Premier League en komende week wachten twee van de zwaarste wedstrijden van het seizoen. Woensdagavond is op eigen veld de tegenstander en zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij .

Alleen buitengewoon slechte resultaten zouden vice-voorzitter Ed Woodward kunnen doen overwegen de positie van de manager te laten analyseren en de zoektocht te laten starten naar een opvolger van Solskjaer. Er is geen suggestie dat hij momenteel naar mogelijke opvolgers kijkt, ondanks de beschikbaarheid van Mauricio Pochettino, en de spelers hebben het vertrouwen in hun manager niet verloren.

Woodward heeft vertrouwen in de kwaliteiten van Solksjaer en gelooft dat de Noor de kern vormt van een strategie die de club op de middellange termijn zal veranderen. Dat betekent dat resultaten op de korte termijn niet integraal deel uitmaken van de toekomst van Solksjaer in de rol.

Met de negende plek in de Premier League, en met tweederde van het seizoen nog te spelen, staat United slechts acht punten achter op de -plekken. Aan de andere kant staat ze ook slechts zes punten boven de degradatiezone. Het vertrouwen van Woodward in zijn plannen voor de club is zo hoog, dat hij zelfs niet zou overwegen een nieuwe manager aan te stellen als de ploeg in de middenmoot zou eindigen.

Als Solskjaer zou worden ontslagen, zou voormalig Tottenham-manager Pochettino een kandidaat zijn en de Argentijn ontmoette Sir Alex Ferguson toen er eerder een vacature was op Old Trafford.

Zijn ontslag bij the Spurs en het vertrek van Unai Emery bij , waar de Londense clubs in een vergelijkbare positie zitten als United, hebben Woodward niet aangemoedigd om zijn plannen te heroverwegen.

Als onderdeel van de strategie van Woodward zijn er veranderingen achter de schermen op Old Trafford. Er zijn een hoofdfysio worden aangesteld voor Onder-23, en andere jeugdploegen, die zullen worden begeleid door iemand van bovenaf.

Lees beneden verder

Ondertussen zou Solskjaer in de transferperiode van januari nog meer steun kunnen krijgen.

De komst van Mario Mandzukic is twijfelachtig geworden nadat Erling Braut Haaland van Red Bull Salzburg een serieus doelwit is geworden voor het einde van het seizoen, maar Declan Rice en Jadon Sancho zou als aanwinsten in januari kunnen komen.

Solskjaer zelf heeft gesuggereerd dat er spelers op huurbasis kunnen komen, gezien de moeilijkheid om halverwege het seizoen definitief spelers aan te trekken.