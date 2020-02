Manchester United heeft spits binnen: "Al heel zijn leven een United-fan"

Manchester United heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de komst van Odion Ighalo bekendgemaakt.

De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Shanghai Shenhua in China, zoals de media in Engeland al enkele uren eerder aankondigden. Voor de dertigjarige aanvaller betekent het een rentree in de Premier League.

Ighalo wordt op de website omschreven als een voetballer 'die al heel zijn leven een fan van is'. "Odion is een ervaren voetballer", laat manager Ole Gunnar Solskjaer weten.

"Hij biedt ons de optie om in deze korte periode dat hij bij ons is over een ander type aanvaller te beschikken. Een geweldige jongen en een goede professional."

Manchester United kan Ighalo de komende maanden goed gebruiken, daar men nog in de en de actief is. Een plek bij de eerste vier in de Premier League is de voornaamste doelstelling.

Met nog veertien speeldagen voor de boeg bedraagt de achterstand op , de huidige nummer vier van de Premier League, zes punten.

Ighalo speelde eerder voor in de Premier League, na verblijven bij onder meer Granada en . In het tenue van the Hornets kwam hij tot veertig doelpunten in honderd duels in alle competities.

In januari 2017 ging de Nigeriaan voor 25 miljoen euro naar Changchun Yatai, waar hij tot 36 goals in 55 duels kwam. Een jaar geleden maakte Ighalo de overstap naar Shanghai Shenhua, ondanks dat hij bij in beeld was.

De Spaanse topclub schakelde destijds over naar Kevin-Prince Boateng. Ighalo scoorde tien keer in negentien duels voor zijn Chinese club.