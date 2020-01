Manchester United heeft drie spelers nodig om seizoen te redden

De Engelse recordkampioen ging zondag onderuit, maar erger nog was het nieuws dat Marcus Rashford voorlopig afwezig zal zijn.

bevindt zich middenin een crisis en heeft nog twaalf dagen de tijd om het complete seizoen te redden.

Een 2-0 nederlaag op Anfield was zondag niet zo erg als velen vooraf vreesden, maar toch blijft de stand in de Premier League een ellendig gezicht. Met nog vijftien speelronden te gaan moet United een gat van vijf punten op goedmaken om via de competitie -voetbal te bereiken. Er is geen veiligheidsmarge meer.

Het meest sombere nieuws kwam toen bleek dat Marcus Rashford mogelijk een paar maanden uit de roulatie is. Zijn blessure, een stressfractuur die in het duel met verergerde, is iets dat best had kunnen worden vermeden. Rashford neemt de ploeg met veertien goals al sinds de periode vóór de kerstdagen op sleeptouw. Door zijn inzet is hij van een opwindend maar inconsistent talent uitgegroeid tot aanvalsleider.

Zonder de Engelsman ontbreekt het in de United-aanval aan een soort vonk. Jesse Lingard en Andreas Pereira hebben simpelweg niet de kwaliteiten voor een nummer 10 en Juan Mata is door zijn fysieke achteruitgang te traag geworden voor die rol. Anthony Martial en Daniel James zijn bovendien mijlenver verwijderd van het niveau van Rashford en dus heeft United moeite om zelfs de zwakste verdedigingslinies uit elkaar te spelen als Rashford afwezig is. Met een doelsaldo van slechts +9 is het duidelijk dat United in dat opzicht worstelt.

Maar het ergste is dat de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer in alle andere linies ook problemen heeft. Harry Maguire kwam zondag bij spelhervattingen tegenover Virgil van Dijk te staan en hij liet zien dat de grootte van hun transfersom hun enige overeenkomst is. Naast Victor Lindelöf is iedere centrumverdediger kwetsbaar, terwijl de aanwezigheid van Luke Shaw aantoont dat de selectie niet breed genoeg is.

Scott McTominay en Paul Pogba hebben ondertussen door blessures het grootste deel van de winter toegekeken en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Daardoor zijn er weinig verschillende opties op het middenveld te bespreken.

Er zijn drie posities waarop United zich in deze winterse transferperiode meteen moet versterken.

Voorafgaand aan de opening van de markt anticipeerden vicevoorzitter Ed Woodward en Solskjaer op de komst van Erling Braut Haaland van Red Bull Salzburg. Daarna zou er nog tijd zijn om aan andere deals te werken die het middenveld moeten versterken. De betrokkenheid met Jorge Mendes en Mino Raiola suggereert dat er geld beschikbaar is, mocht een aantrekkelijke kans zich voordoen.

Enkele uren nadat de 19-jarige Haaland bij zijn debuut voor drie keer scoorde, ontstonden steeds meer geruchten over de ernst van Rashford's rugblessure. Het mislukte plan om de tiener vast te leggen en de problemen op het veld leidden ertoe dat United gaat voor Bruno Fernandes.

Sporting Clube de Portugal was bereid om naar aanbiedingen te luisteren en er is een kans dat de transfer deze week wordt afgerond. De Portugezen beseffen dat United wanhopiger wordt naarmate de deadline dichterbij komt, al weten de Engelsen dat de club van Fernandes in een moeilijke financiële situatie zit en dus snel geld nodig heeft.

Nu Woodward weet dat de ogen van veel fans op hem zijn gericht, wordt hij mogelijk gedwongen ergens het geld voor Fernandes vandaan te halen. De omstandigheden die United ertoe bewoog om terug te keren voor de scorende middenvelder zijn de laatste dagen alleen maar dwingender geworden.

Ervan uitgaande dat Pogba, McTominay en Rashford allemaal rond eind maart hun rentree maken, loopt het seizoen van The Red Devils mogelijk wéér uit op een teleurstelling. Het is van groot belang dat United met enig vertrouwen de komende maanden doorkomt als het een volgende ineenstorting na het tijdperk van Sir Alex Ferguson wil voorkomen.

Eén nieuweling is niet meer voldoende. Boubakary Soumare ( ) en Marcos Llorente ( ) werden op huurbasis aan de club gelinkt, wat kan betekenen dat er achter de schermen nog werk wordt verricht. Solskjaer's hints dat een nieuwe spits gehuurd zou moeten worden, zijn zorgwekkend voor de fans, gezien de strategie voor komende zomer.

In de vorige transferperiode koos United ervoor om zich te focussen op één deal tegelijk. De vooruitgang bij de transfers van James, Maguire en Aaron Wan-Bissaka verliep daardoor ontzettend traag, ondanks de toegewijde inspanningen van het transfercomité. De club kon in feite dus één transfer per maand beheren.

Als het nu allemaal weer zo lang duurt, gaat het Woodward niet lukken om deze maand ook maar één speler naar Old Trafford te halen. Men heeft zelfs drie spelers nodig. Eentje per vier dagen, als er opnieuw aan één deal tegelijk wordt gewerkt.

Iedere kleine fout zou Solskjaer zijn baan kunnen kosten en Woodward zijn reputatie, of wat daar nog van over is. En de club niet alleen dit seizoen, maar misschien ook wel het volgende.