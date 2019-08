Manchester United haalt twee Nederlandse jeugdspelers binnen

Manchester United heeft twee Nederlandse talenten aan de jeugdacademie toegevoegd. Het gaat om Dillon Hoogewerf en Björn Hardley.

De twee 16-jarige spelers komen bij respectievelijk en vandaan. Hoogewerf is een tweebenige aanvaller die afgelopen seizoen in de Onder-17 van de Amsterdammers speelde. Saïd Ouaal, hoofd jeugdopleiding van Ajax, liet in mei al merken dat het talent zou vertrekken.

"Wij weten dat we er alles aan hebben gedaan om hem te behouden. Uiteindelijk mag hij echter de keuze maken en hij kiest voor een buitenlands avontuur. We weten dat we op De Toekomst alle voorwaarden hebben gecreëerd. Uiteindelijk mag hij die keuze maken", aldus Ouaal.

Hoogewerf gaat in de Onder-18 van United spelen, net als Hardley, een linksbenige centrale verdediger. De Engelsen leggen ook Johan Guadagno en Mateo Mejia vast. Doelman Guadagno (16) komt over van IF Brommapojkarna en Mateo Mejia, een zestienjarige middenvelder, van Real Zaragoza.

De meest spraakmakende nieuweling in Manchester is echter Hannibal Mejbri, een 16-jarige talent dat bij speelde. Volgens verschillende Franse en Engelse media onvangen de Monegasken liefst 9,7 miljoen euro voor de talentvolle middenvelder.

Mejbri ging met de nodige ophef weg uit Monaco, omdat de club uit het prinsendom boos was dat hij ondanks zijn tot medio 2021 doorlopende jeugdcontract naar Engeland wilde. De transfer van zowel Mejbri als Hardley moet overigens nog wel worden goedgekeurd door de FIFA.