Manchester United en Inter onderhandelen over Lukaku

De Belgische aanvaller heeft aangegeven dat hij graag naar Inter wil en United is daarom met de Italianen in gesprek.

Lukaku heeft van manager Ole Gunnar Solskjaer te horen gekregen dat hij komend seizoen niet de eerste keus is voor de spitspositie. De international staat bovenaan het verlanglijstje van Antonio Conte, de nieuwe trainer van Inter. Hoewel er geen bevestiging is van United, bevestigt een bron dichtbij de club dat er donderdag in Londen een ontmoeting is tussen vertegenwoordigers van beide clubs.



Solskjaer nam in december het stokje over van de ontslagen José Mourinho en sindsdien kwam Lukaku steeds vaker achter Marcus Rashford in de pikorde te staan. De Noorse coach bleef vaak vasthouden aan de Engelsman. Inter kan de Belg echter niet zomaar even overnemen, aangezien de Nerazzurri rekening moeten houden met de regels voor Financial Fair Play.



Onlangs liet Lukaku in gesprek met Mediaset al merken dat hij een overstap naar Milaan wel ziet zitten. "Het is mooi dat Conte naar Inter is gegaan. Voor mij is hij de beste coach ter wereld. Wat betreft mijn eigen toekomst, heb ik al een beslissing genomen die ik uit respect voor nog niet naar buiten kan brengen."



"Ik ben een groot fan van de ", aldus de 26-jarige aanvaller. "Mensen die mij kennen, weten dat ik altijd al in de Engelse en de Italiaanse competitie heb willen spelen. Ik houd van Italië." Lukaku speelt sinds twee jaar voor The Mancunians. Hij scoorde 42 keer in 96 officiële wedstrijden van zijn club.