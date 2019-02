Manchester United deelt derde contractverlenging uit sinds vertrek Mourinho

Phil Jones heeft een nieuw contract getekend bij Manchester United, zo maakt de Engelse club vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De centrale verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een tot 2023 doorlopende verbintenis, inclusief een optie voor nog een seizoen. Als Jones zijn nieuwe contract helemaal uitdient heeft hij dertien jaar voor the Red Devils gespeeld.

"Ik ben opgetogen dat ik een nieuw contract heb kunnen tekenen. Manchester United vormt al acht jaar een groot deel van mijn leven en ik houd van alles rond deze club. Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen terwijl we ons voorbereiden op een erg druk deel van het seizoen. Ik wil verder Ole Gunnar Solskjaer en de staf bedanken voor hun steun", reageert hij zelf op zijn nieuwe contract.



Interim-trainer Solskjaer is eveneens blij met de deal: "Phil weet wat er gevraagd wordt van een speler van Manchester United. Hij heeft de Premier League gewonnen, de FA Cup en de Europa League en hij is nu een van de meest ervaren spelers in het team. Zijn 27e verjaardag komt eraan en hij gaat nu zijn beste jaren in als verdediger. We zijn opgetogen dat Phil zijn toekomst aan deze club heeft verbonden."



Manchester United nam Jones in 2011 voor een kleine twintig miljoen euro over van Blackburn Rovers en de 27-voudig international van Engeland speelde sindsdien 208 wedstrijden voor de huidige nummer vijf van de Premier League. In de afgelopen seizoenen won hij onder meer de Engelse landstitel in 2013, de FA Cup in 2016 en een jaar later de Europa League ten koste van Ajax. Jones is na Anthony Martial en Scott McTominay de derde speler van de rode club uit Manchester die zijn contract verlengt sinds het ontslag van José Mourinho halverwege december.