'Manchester United bereikt doorbraak met Pogba-achtig weeksalaris'

David De Gea staat volgens The Guardian op het punt om een nieuw contract bij Manchester United te tekenen.

Naar verluidt stijgt het weeksalaris van de Spaanse doelman met de nieuwe deal naar ruim 320.000 euro, hetzelfde bedrag dat ploeggenoot Paul Pogba wekelijks opstrijkt bij the Mancunians.

wil met het sterk verbeterde contract voorkomen dat De Gea volgend jaar gratis de deur uitloopt. Bovengenoemde krant meldt dat de verwachting is dat de 28-jarige sluitpost de nieuwe verbintenis op korte termijn van een handtekening voorziet.

Over de duur van het contract is nog niets bekend, al verschenen eerder deze zomer berichten in de Engelse media dat het gaat om een overeenkomst tot medio 2024.

De Sunday Express wist zondag nog te melden dat Manchester United rekening houdt met een transfervrij vertrek van De Gea uit Engeland, met als voornaamste kandidaat om de Spanjaard over te nemen als eventuele vervanger van Wojciech Szczesny.

Lees beneden verder

The Red Devils zouden Jan Oblak van op het oog hebben als vervanger van De Gea op Old Trafford, maar daarvan is geen sprake meer als de Spaanse sluitpost de club trouw blijft.

De Gea werd in 2011 door Manchester United opgehaald bij Atlético als vervanger van de gestopte Edwin van der Sar. De transfersom van circa 21 miljoen euro was destijds een recordbedrag voor een doelman in Groot-Brittannië.

De Gea leek in 2015 terug te keren in de Spaanse hoofdstad, daar veertig miljoen euro overhad voor de keeper. De deal leek in kannen en kruiken, maar ging op het allerlaatste moment niet door.