'Manchester United bereid om Sánchez te verhuren'

Alexis Sánchez speelt dit seizoen mogelijk bij een andere club. De Chileen van Manchester United zou te huur zijn aangeboden bij AS Roma.

Dat beweren een aantal Italiaanse media. United zou bereid zijn om de helft van Sánchez' torenhoge salaris door te betalen. De aanvaller werd in januari 2018 betrokken in een ruildeal met , dat behalve 34 miljoen euro ook Henrikh Mkhitaryan erbij kreeg.

Sánchez vangt op Old Trafford naar verluidt 375.000 euro per week en door bonussen kan dat bedrag zelfs oplopen tot ruim een half miljoen per week. Roma heeft interesse in de Zuid-Amerikaan, maar dat enorme salaris vormt wel een struikelblok. Daarom zou United eventueel de helft willen betalen.

Lees beneden verder

Alexis Sánchez heeft zijn transfersom en salaris in Manchester nog geen moment waargemaakt. In anderhalf jaar produceerde hij slechts twee goals en vier assists in 27 competitieduels. In het shirt van Arsenal scoorde hij nog 60 Premier League-goals in 122 optredens.

Door zijn zwakke prestaties is Sánchez tegenwoordig dan ook vaak bankzitter. Toch zei Ole Gunnar Solskjaer dat hij verwacht dat de aanvaller blijft. "Alexis heeft goed getraind na zijn terugkeer van de Copa America, maar hij loopt wel vier of vijf weken achter op zijn teamgenoten", aldus de Noor op de persconferentie voor de competitiewedstrijd van zondag tegen (thuis).

Bij zou de technicus een welkome versterking voorin kunnen zijn, omdat Edin Dzeko lijkt te vertrekken. De Bosnische spits is op weg naar .