Manchester City wil Sterling alweer nieuw contract geven

Manchester City staat open voor gesprekken met Raheem Sterling over een nieuw contract in het Etihad Stadium.

Niet dat de Engelse kampioen zich zorgen maakt over de toekomst van Sterling, want een jaar geleden ondertekende de aanvaller nog een nieuwe verbintenis. De Engelsman is momenteel nog tot medio 2023 aan verbonden. Als hij bijtekent, kan hij één van de best betaalde voetballers ter wereld worden.

Een hernieuwde samenwerking met Sterling hangt niet af van de toekomst van Guardiola, wiens contract in het Etihad Stadium over anderhalf jaar afloopt. Engelse media meldden eerder dat Sterling eerst wilde wachten totdat de manager zijn toekomst aan de club zou verbinden, maar Goal weet dat dat momenteel niet zo is.

De zaakwaarnemer van Guardiola zei onlangs nog dat de Spanjaard in elk geval zijn huidige contract wil uitdienen. Sterling is één van Guardiola's sterspelers geworden en dit seizoen was hij al goed voor achttien goals en twaalf assists in 23 officiële wedstrijden, namens City en de Engelse nationale ploeg.

Ondertussen loopt Sterling's persoonlijke sponsorcontract met Nike volgend jaar af. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een strijd tussen het Amerikaanse sportmerk en Puma, de kledingsponsor van The Citizens. Puma wil de 24-jarige topschutter graag toevoegen aan z'n lijstje met voetbalsterren, waarop ook de namen van Guardiola en Sergio Agüero staan.

Sterling is de laatste jaren uitgegroeid tot een speler die zeer interessant is voor marketingdoeleinden. Hij wordt geprezen om zijn publiek houding in de strijd tegen racisme in het voetbal en mede daarom is hij maandag genomineerd voor de titel BBC Sports Personality of the Year.