Manchester City wanhoopt niet: "Beschuldigingen simpelweg niet waar"

Manchester City is voor de komende twee seizoenen uitgesloten van deelname aan de Champions League.

Daarnaast moeten the Citizens een boete van dertig miljoen euro betalen. De UEFA acht het bewezen dat de club ongeoorloofde betalingen heeft gedaan aan derden bij het aantrekken van jeugdspelers. Daarnaast zou eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan sponsorgeld verkeerd hebben aangewend.

Op de burelen van is men echter zeer verbaasd over de strafmaat die de UEFA heeft opgelegd. "Het enige belangrijke dat ik vandaag kan zeggen is dat de beschuldigingen simpelweg niet waar zijn. Het berust absoluut niet op waarheid", verklaart uitvoerend directeur Ferran Soriano op de clubsite.

"Onze fans kunnen over twee dingen gerust zijn. Ten eerste zijn de beschuldigingen onjuist. Daarnaast zullen wij er alles aan doen om dat ook te bewijzen."

"We weten dat we kunnen rekenen op de steun van onze supporters", vervolgt Soriano zijn uitleg. "Dat voelen we gewoon. De fans van Manchester City hebben door de decennia heen al voor hetere vuren gestaan."

"Dit is gewoon weer een uitdaging. We sluiten de rijen en zullen op de manier de problemen te lijf gaan. De aanhang mag niet teleurgesteld worden."

Soriano benadrukt verder dat de eigenaar een hoop geld in de club heeft gestopt. "Dat is alleen niet op de juiste wijze in de boeken gekomen", zo benadrukt de bestuurder. "Wij zijn een duurzame club en maken winst."

"Er zijn geen schulden, onze cijfers zijn al verschillende keren onder een vergrootglas gelegd door specialisten. Wat dat betreft zijn er geen onduidelijkheden. We hopen op een snelle oplossing, dat middels een gedetailleerd onderzoek tot stand moet komen. Voor de start van de zomer is er wat ons betreft meer duidelijkheid."

Manager Josep Guardiola heeft al aangegeven Manchester City trouw te blijven. Volgens Soriano is het echter niet aan de trainer om deze kwestie in het openbaar te bespreken. "Hij is gefocust op het voetbalgedeelte."

" Pep is bezig met de wedstrijd van vandaag, van morgen en met de duels van de komende weken. Dat geldt ook voor de spelers, die vooral kalm blijven onder de hele situatie. Het gaat hier niet om voetbal, maar om juridische zaken."