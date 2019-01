'Manchester City versterkt middenveld met jonge Kroaat'

Manchester City gaat het middenveld op termijn versterken met Ante Palaversa, zo meldt de lokale krant Slobodna Dalmacija.

De club uit Engeland en Hajduk Split zouden al een akkoord hebben bereikt over de transfer van de middenvelder. Palaverse vliegt maandag voor de medische keuring naar Engeland. Als de achttienjarige Kroaat die zonder kleerscheuren doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een contract voor vierenhalf jaar.

Hij ligt nu nog tot medio 2022 vast bij Hajduk, maar die verbintenis wordt voor zes miljoen euro, exclusief één miljoen aan variabelen, afgekocht. Palaversa zal het seizoen wel op huurbasis afmaken bij zijn huidige werkgever, verwacht de schrijver van het artikel in Slobodna Dalmacija.



Palaversa, de aanvoerder van Kroatië Onder-19, komt uit de jeugdopleiding van Hajduk en speelde tot dusverre zeventien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor twee doelpunten. Met Hajduk staat het talent na achttien speelronden op de zesde plaats in de Kroatische eredivisie.