Manchester City verliest Fernandinho en Otamendi door schorsingen

Manchester City moet het in de return tegen Schalke 04 stellen zonder Fernandinho en Nicolas Otamendi. Zij werden allebei op de bon geslingerd.

In de eerste wedstrijd van het tweeluik kregen beide spelers geel, wat hun derde boeking van het toernooi was en dat levert automatisch een schorsing op. Otamendi kreeg in de slotfase zelfs een tweede gele kaart, waarmee hij zijn team nog verder benadeelde.

In Gelsenkirchen ging het al voor rust mis voor het tweetal. Beiden maakten ze een overtreding die geel en een strafschop opleverde. Nabil Bentaleb schoot twee keer raak zodat Schalke bij rust verrassend met 2-1 voor stond na de openingstreffer van Sergio Agüero.

Lees beneden verder

De Argentijn zette zijn ploeg vroeg of voorsprong na miscommunicatie in de hevig opgejaagde defensie van de thuisclub. Die voorsprong hield echter maar twintig minuten stand, want Otamendi gebruikte de arm om een schot van Daniel Caligiuri te blokken.

De VAR en de scheidsrechter hadden er door technische problemen bijna drie minuten voor nodig om tot een beslissing te komen, maar de bal ging op de stip en de City-verdediger ontving zijn eerste gele kaart van het duel. Kort voor rust trok Fernandinho Salif Sane naar de grond, waardoor de tweede penalty en de tweede schorsing een feit werd.