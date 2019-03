Manchester City verlengt met Bernardo Silva tot medio 2025

Manchester City en Bernardo Silva zijn het eens geworden over een nieuw contract.

De Portugees heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2025 in het Etihad Stadium. De 24-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2017 voor the Citizens en kwam tot dusver tot 93 wedstrijden in alle competities.

Bernardo Silva maakte anderhalf jaar geleden voor vijftig miljoen euro de overstap van naar . Hij tekende destijds een vijfjarig contract. Die verbintenis is woensdag opengebroken en verlengd. “Het is een eer om mijn contract bij Manchester City te verlengen”, zegt de middenvelder op de clubwebsite van zijn werkgever. “Deze club biedt mij alles wat een speler nodig heeft om zijn ambities waar te maken. Ik zou bij geen andere club willen spelen.”

De 33-voudig international hoefde niet lang na te denken toen hij een nieuw voorstel kreeg. “Toen ik hoorde dat City met mij wilde verlengen, wist ik al genoeg. Ik houd van de club, de manager, de spelers en de supporters”, klinkt het. “Ik geniet van de speelstijl die we hanteren. Ik ben vastberaden om meer prijzen te winnen”, aldus Bernardo Silva, die twee keer de League Cup won en vorig seizoen kampioen wordt met het team van Pep Guardiola.

“Bernardo is een exceptioneel talent”, reageert technisch directeur Txiki Begiristain. “Het was voor ons daarom een eenvoudige beslissing om hem een nieuw langdurig contract aan te bieden, zodat hij zijn beste jaren van zijn loopbaan bij ons doormaakt. Zijn werklust, professionaliteit en technische kwaliteiten hebben indruk op ons gemaakt. Onder leiding van Pep en zijn technische staf, verwachten we dat hij zich zal ontwikkelen tot een van de beste voetballers ter wereld.”