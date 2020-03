Manchester City troeft Barcelona af en haalt 'nieuwe Dani Alves' in huis

Manchester City heeft de komst van Yan Couto wereldkundig gemaakt.

De zeventienjarige rechtsback komt komende zomer over van Coritiba FC. Ook was in de race voor de Braziliaans jeugdinternational, maar het zijn de Engelsen die aan het langste eind trekken.

De betrokken partijen zijn het eens geworden over een vijfjarig contract. Hoewel beide clubs geen mededelingen doen over de hoogte van de transfersom, wordt in Braziliaanse media gesproken over een bedrag van zes miljoen euro.

De vergoeding kan middels bonussen oplopen tot twaalf miljoen euro. Lange tijd leek Barcelona aan de haal te gaan met de rechtervleugelverdediger, maar een Catalaans bod van vijf miljoen euro bleek niet voldoende.

Meer teams

Yan Couto gaat de boeken in als de duurst verkochte speler uit de clubgeschiedenis van Coritiba. Tot voorheen was Rafinha de speler die de club het meeste opleverde.

Lees beneden verder

Hij maakte in de zomer van 2005 voor een bedrag van vijf miljoen euro de overstap naar . Yan Couto verscheen onlangs op de radar bij de Europese topclubs, mede door zijn optredens op het WK Onder-17 in november.

Hij maakte deel uit van het team dat wereldkampioen werd. Tijdens het mondiale eindtoernooi was er geen speler die zoveel kansen creëerde als de Braziliaan, die vanwege zijn spel in eigen land gezien wordt als de 'nieuwe Dani Alves'.

Op 3 juni viert hij zijn achttiende verjaardag en vanaf dat moment is hij bevoegd om een meerjarig contract te tekenen in Europa.