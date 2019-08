Manchester City stuurt pas aangetrokken aanvaller op huurbasis naar AZ

AZ neemt Félix Andrade Correia voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Manchester City.

Do meldt de club woensdag via de officiële kanalen. Tevens is de optie op een jaar extra opgenomen in de huurovereenkomst met the Citizens , die de achttienjarige aanvaller deze zomer overnamen van . Correia sluit in eerste instantie aan bij het beloftenelftal van .

"We zijn blij met de komst van Félix", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op het aantrekken van Correia.

De huurling beschikt volgens de AZ-directeur over veel kwaliteiten. "Félix is een echte buitenspeler met veel snelheid, een individuele actie en diepgang. Een speler met deze eigenschappen dat zie je tegenwoordig niet meer zoveel."

Correia, wiens contract in Manchester nog vijf seizoenen doorloopt, speelde meer dan veertig interlands voor verschillende jeugdelftallen van Portugal.

Huiberts zocht al enige tijd naar aanvallende versterkingen voor AZ, met door het gegeven dat Guus Til onlangs voor circa achttien miljoen euro werd verkocht aan Spartak Moskou.