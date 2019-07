Manchester City stuurt Copa América-deelnemer weer naar Spanje

De wegen van Yangel Herrera en Manchester City scheiden opnieuw.

De Engelse topclub en Granada maken vrijdagmorgen via de officiële kanalen bekend dat de defensieve middenvelder op huurbasis bij de Zuid-Spaanse club is ondergebracht. Granada heeft bovendien een optie tot koop op de 21-jarige Venezolaans international bedongen.

Herrera maakte in januari 2017 officieel de overstap van Atlético Venezuela naar , al werd hij direct twee jaar uitgeleend aan zusterclub FC. Na 38 duels in de hoofdmacht van de Major League Soccer-club werd hij het voorbije half jaar uitgeleend aan , dat ondanks zijn inbreng uit LaLiga degradeerde.

Lees beneden verder

Granada haalt Herrera nu terug naar Spanje en kan de middenvelder aan het einde seizoen definitief inlijven. Het is niet bekend hoe hoog de optie tot koop is. De Venezolaan maakte als achttienjarige al zijn debuut voor het nationale elftal en staat inmiddels op vijftien A-interlands, inclusief zijn recente deelname aan de Copa América in Brazilië.

Manchester City is ook deze zomer weer een van de meest actieve Premier League-clubs op het gebied van uitgaande transfers. Patrick Roberts, Ante Palaversa, Arijanet Muric, Zack Steffen en Philippe Sandler vertrokken eerder al op huurbasis.

Pablo Mari, Fabian Delph en Douglas Luiz werden verkocht en Vincent Kompany, Anthony Cáceres, Luke Brattan en Tom Dele-Bashiru vertrokken transfervrij.