'Manchester City spitst oren en droomt van transfervrije komst Messi'

Het is onrustig bij Barcelona en dat heeft meteen de nodige transfergeruchten op gang gebracht rondom Lionel Messi.

De Argentijn maakte dinsdagavond publiekelijk zijn onvrede kenbaar middels een bericht op social media. Messi was onder meer kritisch op het werk van technisch directeur Éric Abidal en een dag later wordt er in Spanje druk gespeculeerd over de toekomst van de aanvaller.

"Ik volg hem al zijn hele leven bij . In al deze jaren is dit de eerste keer dat ik de indruk krijg dat Messi met één voet buiten de deur staat. Dat heb ik nog nooit eerder hoeven zeggen", laat onder meer oud-speler Francisco 'Lobo' Carrasco optekenen bij Chiringuito TV.

Het nieuws over de onvrede bij Messi is ook in Engeland opgevangen en het Manchester Evening News meldt woensdagmiddag dat de beleidsbepalers van inmiddels wat rechterop in hun stoelen zijn gaan zitten.

The Citizens zouden ervan overtuigd zijn dat zij de beste papieren hebben om Messi binnen te hengelen, mocht de Argentijn inderdaad kiezen voor een vertrek uit het Camp Nou. Manchester City heeft met Ferran Soriano en Txiki Bergiristain twee directeuren aan boord met een verleden bij Barcelona en zij onderhouden nog altijd een goede band met Messi.

Met Sergio Agüero heeft de regerend kampioen van Engeland bovendien de speler in huis die misschien wel Messi's beste vriend in de voetballerij is, terwijl manager Josep Guardiola in het verleden grote successen vierde samen met de dribbelaar.

Als Messi aankomende zomer inderdaad voor een transfer naar de huidige nummer twee van de Premier League kiest kan hij overigens gratis ingelijfd worden, zo stipt de krant uit Manchester aan. De aanvaller ligt nog vast tot medio 2021, maar kan door een speciale clausule in zijn contract aankomende zomer transfervrij vertrekken.

"Messi heeft tot 2021 getekend. Daarbij is overeengekomen dat hij aan het einde van zijn een-na-laatste seizoen de vrijheid heeft om gratis te vertrekken. Hij heeft het recht verdiend om over zijn eigen toekomst te beslissen, maar hij is een echte Culé en ik maak me geen zorgen."

"Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol hadden dezelfde clausule in hun contract staan", zo liet voorzitter Josep Maria Bartomeu als eens optekenen.