Manchester City-sensatie Eric García klaar voor de Champions League

De 18-jarige Spaanse verdediger maakt naam in het Etihad Stadium en nu mag hij zichzelf gaan bewijzen in Europa.

-manager Pep Guardiola geeft niet zomaar speeltijd aan spelers uit de eigen jeugdopleiding.

Vraag maar aan Phil Foden.

De 19-jarige middenvelder is één van de meest veelbelovende talenten van Engeland, maar in de Premier League kwam hij dit seizoen pas tien minuten in actie.

Foden moet nog steeds bewijzen dat hij vóór David Silva of Ilkay Gündogan een kans verdient als hij regelmatig wil spelen.

Hetzelfde geldt voor Eric García en de nog jongere Taylor Harwood-Bellis (17), die zich proberen te vestigen in de defensie van het elftal.

Nu City in defensief opzicht soms onzeker is, wat zaterdag ook weer bleek tegen (1-3 winst), lijken de twee rookies meer kans op speeltijd te hebben dan Foden.

En García heeft absoluut de beste papieren om als eerste een basisplek te veroveren.

De 18-jarige verdediger maakte in september zijn Premier League-debuut, zij het met niet al te veel druk erop, aangezien City toen al op 7-0 stond tegen .

Toch leek hij zich prima thuis te voelen in zijn nieuwe omgeving en drie dagen later leverde hij opnieuw een prima prestatie in de tegen Preston North End. City won met 0-3, met naast García ook Harwood-Bellis in het hart van de verdediging.

García's moeiteloze aanpassing is de reden waarom Guardiola er geen probleem mee zou hebben om de Spanjaard nu op te stellen in de , ook al is dat de prijs waar de club het meest naar verlangt.

"Ze kunnen spelen", zei Guardiola over García en Harwood-Bellis in de aanloop naar de poulewedstrijd van dinsdag tegen Dinamo Zagreb. "Er zijn momenten waarop we hen kunnen gebruiken, zonder twijfel."

Met pas één wedstrijd gespeeld - de op papier moeilijkste in de groep, uit tegen Shakhtar Donetsk (0-3) - wordt kwalificatie voor de volgende ronde niet als vanzelfsprekend beschouwd. Maar dat betekent niet dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd als die nodig zijn.

City leek het achterin beter voor elkaar te hebben na de verrassende 3-2 nederlaag in Norwich. In de vier wedstrijden daarna incasseerde de ploeg maar één tegendoelpunt.

Op Goodison Park liet Everton zaterdag echter acht pogingen op doel noteren, het hoogste aantal van welk team dan ook sinds Guardiola in 2016 in Manchester arriveerde.

Aymeric Laporte staat nog zeker tot de jaarwisseling buitenspel en John Stones tot de komende interlandperiode, terwijl Vincent Kompany al lang vertrokken is. Guardiola heeft daarom Fernandinho ingezet als noodoplossing in de centrale defensie.

De Braziliaan gaf zelf al toe dat hij zich zorgen maakt of hij geschikt is voor die positie, met name wanneer City tegen snelle counterende teams speelt.

En terwijl hij niet in de problemen kwam tegen Shakhtar en Watford, had hij het daarna veel lastiger op Goodison Park. De lengte en fysieke krachten van Dominic Calvert-Lewin en Richarlison leverden de nodige problemen op.

García wordt daarentegen geprezen om zijn begrip voor de rol van centrale verdediger.

De jongeling die twee jaar terug werd overgenomen uit 's La Masia is voor zijn leeftijd erg volwassen. Volgens zijn manager speelt hij als iemand van 24 of 25 jaar.

Hij leest het spel goed, beoordeelt gevaar snel en positioneert zichzelf uitstekend. García is zich bewust van wat er precies nodig is voor een verdediger die op z'n hoede moet zijn voor lange ballen die achter de verdedigingslinie vallen.

In balbezit is hij rustig en brengt hij met vertrouwen de bal naar voren met korte passes in kleine ruimtes of lange ballen om het spel te verplaatsen.

De zege in de Carabao Cup tegen Preston leverde García al een assist op, al had dat vooral te maken met de run van Raheem Sterling van dicht bij de middenlijn.

Maar toch, het meest indrukwekkende aan de Spanjaard is zijn volwassenheid.

Als natuurlijke leider van de jeugdteams van City en Spanje heeft hij zonder angst de overstap gemaakt naar Guardiola's A-selectie. Hij is niet bang om zijn illustere teamgenoten te coachen of zijn tactische inzicht met de manager te delen, zoals hij deed in de aanloop naar de 8-0 zege op Watford.

"Hij is zo slim, zo intelligent", sprak de City-coach voor het duel met Dinamo. "Fysiek is hij niet heel sterk, maar dat lost hij op door heel goed na te denken."

"Ik werk graag met slimme en intelligente mensen. Hij is daar één van. Ik kan op hem rekenen. Hij heeft me laten zien dat hij een geweldige persoonlijkheid is."

Dinamo zal niet worden onderschat. De 4-0 zege van de Kroaten op Atalanta illustreerde hoe dreigend ze in aanvallend opzicht kunnen zijn.

Maar het spel van García is misschien juist wel geschikter voor de afgemeten voetbalstijl in Europa dan de georganiseerde chaos van de Premier League.

Met zijn 1.83 meter en slanke postuur zou hij mogelijk meer getest worden tegen het fysieke , dat komend weekend naar Manchester komt.

De Champions League zou voor García daarom de ideale omgeving kunnen zijn om een volgende stap te zetten.

Guardiola koos eerder al een Champions League-wedstrijd uit om Foden zijn eerste basisplek te geven.

De international van Engeland Onder-21 zou dinsdag ook kunnen spelen tegen Dinamo, maar wat Guardiola ook beslist, hij wil dat alle jonge talenten beseffen dat ze wel degelijk in zijn toekomstplannen voorkomen.

"We willen dat deze spelers hier tien of twaalf jaar blijven en carrière maken", aldus de Spaanse coach. "Er komt een moment waarop deze jonge spelers zich zullen laten zien. Dat beloof ik jullie. De volgende stap is voor hen."

Dinamo zou zeker García's volgende stap moeten zijn.