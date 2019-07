Manchester City rondt transfer van zeventig miljoen euro af

Rodrigo Hernández, kortweg Rodri, heeft zijn transfer van Atlético Madrid naar Manchester City afgerond.

De 23-jarige middenvelder heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij de Engelse landskampioen. Woensdag maakte Atlético zijn vertrek al bekend. The Citizens voldoen aan de ontsnappingsclausule van zeventig miljoen euro. Rodri gaat in het Etihad Stadium spelen met rugnummer zestien.

Na Angeliño is de verdedigende middenvelder de tweede zomeraankoop van . De Engelse topclub noemt Rodri 'een van de meest veelbelovende spelers in Europa'. "Ik vind het fantastisch wat City de afgelopen jaren heeft bereikt en ik kijk ernaar uit om deel uit te gaan maken van een getalenteerde selectie", reageert de aankoop. "Het gaat niet alleen om de prijzen die City heeft gewonnen, maar ook op de manier waarop, met aanvallend voetbal. De speelstijl en ambities van de club passen goed bij mij."



"Ik kan niet wachten om te werken onder Pep Guardiola en te spelen met mijn nieuwe ploeggenoten. Hopelijk kunnen we samen mooie dingen bereiken", aldus Rodri, die welkom wordt geheten door sportief directeur Txiki Begiristain. "Rodri heeft bewezen een gigantisch talent te zijn. Hij is een jonge middenvelder met alle attributen waar wij op zoek naar waren. Verdedigend werkt hij ontzettend hard en aan de bal is hij altijd aanspeelbaar."



Rodri doorliep tussen 2007 en 2013 de jeugdopleiding van Atlético en maakte vervolgens de overstap naar . In december 2015 maakte de middenvelder zijn debuut in het eerste van de Oost-Spaanse club. In de seizoenen 2016/17 en 2017/18 brak Rodri definitief door, als vervanger van de geblesseerde clubicoon Bruno Soriano. Na 84 duels kwam er een einde aan de samenwerking en gaf hij aan te zullen vertrekken.



Atlético kondigde in mei vorig jaar de terugkeer van Rodri aan, voor een bedrag van twintig miljoen euro. Hij groeide onder leiding van trainer Diego Simeone meteen uit tot een basiskracht voor de hoofdstedelingen en wekte belangstelling van onder meer Manchester City en . De topclub uit Duitsland moest het echter afleggen tegen the Citizens, waar hij een concurrent van Fernandinho gaat worden.