Manchester City reageert op mogelijke uitsluiting Champions League

Manchester City is met een statement naar buiten gekomen over de geruchten over een mogelijke uitsluiting van Champions League-voetbal.

De UEFA stelde in maart een onderzoek in naar aanleiding van een publicatie in Der Spiegel waaruit zou blijken dat City de regels voor Financial Fair Play zou hebben overtreden. De Duitse krant gebruikte uitgelekte documenten van Football Leaks als bron. The Citizens zagen het onderzoek als 'een kans om aan alle speculaties een einde te maken' en te bewijzen dat de club niets fout heeft gedaan.



Maandag meldde de New York Times echter dat leden van het onderzoekscomité van UEFA's Club Financial Control Body (CFCB) voorstellen dat de Engelse kampioen voor één jaar wordt uitgesloten van Europees voetbal. Manchester City laat in een reactie weten dat men nog geen officiële uitkomst heeft vernomen van de UEFA en het onderzoekscomité.City lijkt zich dus geen zorgen te maken over een straf, maar de club vindt het wel verontrustend dat de New York Times bronnen aanvoerde die dicht bij het onderzoek staan. "Dat impliceert dat het goede vertrouwen dat wij hebben in de onderzoekskamer misplaatst is, of dat het onderzoeksproces verkeerd wordt weergegeven door individuen die het imago van City willen beschadigen in hun eigen belang. Of beide."