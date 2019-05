Manchester City leidt race om handtekening Bruno Fernandes

The Citizens willen zich deze zomer versterken op het middenveld en hebben twee spelers op de verlanglijst staan.

is in vergevorde gesprekken met over een transfer van Bruno Fernandes, zo begrijpt Goal .

De 24-jarige aanvallende middenvelder, die dit seizoen 31 keer scoorde en 17 assists gaf in alle competities, zou graag de overstap maken naar City, omdat hij al op de hoogte is van de persoonlijke voorwaarden die hem in het Etihad Stadium worden aangeboden.

heeft de speler ook op de radar staan, maar City staat op pole-position na recente gesprekken tussen clubfunctionarissen en zaakwaarnemer Jorge Mendes, die niet de vertegenwoordiger van Fernandes is, maar is ingeschakeld om bij een transfer te bemiddelen.

Sporting vroeg aanvankelijk zeventig miljoen euro voor Fernandes, maar City hoopt dat een bod van vijftig miljoen, plus twee spelers, hetzij op huurbasis of via een definitieve overstap, voldoende zal zijn.

City is nog steeds aan het onderzoeken of -aanvaller João Félix haalbaar is, zoals Goal in april berichtte.

Mendes is betrokken bij beide potentiële transfers en heeft al verschillende ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers van City, waaronder technisch directeur Txiki Begiristain.

Sporting's sportief directeur Hugo Viana was minstens bij één van de ontmoetingen aanwezig met betrekking tot een transfer van Fernandes. City wil graag hun middenveld versterken en de Portugese club staat open voor een verkoop.

Portugese media beweren dat Marlos Moreno, die sinds zijn komst bij City in 2016 is uitgeleend, Eliaquim Mangala, een cliënt van Mendes die in 2014 werd overgenomen van , en Douglas Luiz en Aleix García, die zijn uitgeleend aan , onderdeel kunnen worden van een deal.

City-middenvelder Bernardo Silva was vorige week met Fernandes op een tennistoernooi in Portugal en prees zijn goede seizoen bij Sporting tijdens een interview met de pers.

"Bruno is een geweldige speler", zei Silva. "Hij heeft een fantastisch seizoen gekend met veel doelpunten, veel assists en dat is niet normaal voor een speler op zijn positie."

"Hij heeft hele goede cijfers en we zullen zien wat er aan het einde van het seizoen gaat gebeuren. Hij is een speler die in andere competities kan spelen."





Goal meldde eerder dat verschillende City-spelers graag zouden zien dat Félix deze zomer wordt overgenomen van Benfcia en Silva was zeer complimenteus over de jonge spelers van O Glorioso.

"Het is heel goed dat Benfica heeft ingezet op jonge spelers, van Ferro, João Félix, Florentino, tot Jota, die minder heeft gespeeld. "Ik wou dat ik die jongeren van Benfica naar Manchester kon halen. Ze zijn allemaal erg goed."

City is nog steeds van plan om Rodri over te nemen van en zien in hem een vervanger voor Fernandinho op de lange termijn. Als het tot een transfer van Fernandes zou komen, kan het de deur openen voor Ilkay Gündogan om de club deze zomer te verlaten.

Verantwoordelijken van City hebben zich ingespannen om het contract van Gündogan, dat in 2020 afloopt, te verlengen, ondanks het feit dat de middenvelder eerder dit jaar duidelijk maakte dat hij geen nieuw contract zou tekenen vanwege zijn zorgen over een gebrek aan speeltijd.

City verwacht dat verschillende spelers van het eerste elftal deze zomer zullen vertrekken en het is bereid om voor het volgende seizoen netto ruim 115 miljoen euro uit te geven.

Dat betekent dat hun zomerse transfers, in zekere mate, afhankelijk zijn van hoeveel geld ze kunnen verdienen voor hun vertrekkende spelers.

Nicolás Otamendi en Fabian Delph zullen vertrekken, terwijl Danilo in verband is gebracht met . De situatie van Gündogan blijft onduidelijk, maar de komst van Fernandes kan het einde betekenen van zijn tijd in het Etihad Stadium.

De positie van Gabriel Jesus kan ook worden bedreigd, maar alleen als City de juiste spits kan vinden, voor de juiste prijs, en er een acceptabel bod voor de Braziliaan wordt uitgebracht.





City was al vele maanden van plan om een nieuwe linksback aan te trekken, maar trok in de afgelopen twee weken de stekker uit de komst van Ben Chilwell, gedeeltelijk om geld te gebruiken om zich op andere posities te versterken.

Evenals Rodri en Fernandes willen the Citizens een centrale verdediger en een aanvaller vastleggen.

Er zijn gesprekken gevoerd over een transfer van Félix, hoewel City zijn transferclausule van 120 miljoen euro niet wil betalen. Félix is niet de enige naam qua aanvallers op de verlanglijst van City, hoewel de club de hoop heeft opgegeven om Luka Jovic over te nemen van , ondanks dat de Servisch international gedurende het seizoen veelvuldig is gescout.

Lees beneden verder

Benfica's verdedigende middenvelder Florentino is de afgelopen weken ook bekenen door scouts van City, en hoewel een transfer nog niet aan de orde is, willen ze de basis leggen voor een toekomstige overstap.

De Engelse clubs is zich ervan bewust dat Florentino in de komende twaalf maanden een nieuw contract zou kunnen tekenen, waarmee zijn transferclausule zou worden verhoogd van zestig miljoen euro naar honderd miljoen euro.

Om te voorkomen dat ze een hoger bedrag moeten betalen, onderzoekt Manchester City manieren om een eerste optie te bemachtigen waarmee ze een deal kunnen sluiten voor een bedrag dat in de buurt komt van zijn huidgie waarde, mochten ze besluiten hun belangstelling in de toekomst concreet te maken.