Manchester City laat 'man van veertien miljoen euro' weer op huurbasis gaan

Patrick Roberts heeft een nieuw contract met Manchester City ondertekend, zo maakt de Engelse topclub donderdagavond bekend.

De 22-jarige vleugelspeler staat nu tot de zomer van 2022 op de loonlijst, maar speelt komend seizoen niet in het tenue van the Citizens. Norwich City wordt zijn tijdelijke werkgever.

Roberts maakte medio 2015 voor een bedrag van veertien miljoen euro de overstap van naar , waar hij in zijn eerste half jaar tot drie optredens kwam. De Engelsman werd vervolgens voor tweeënhalf seizoen aan Celtic uitgeleend. Roberts kwam tot 18 treffers in 79 officiële duels en schreef drie landstitels, twee keer de Scottish Cup en tweemaal de Scottish League Cup op zijn naam.



Manchester City liet Roberts afgelopen seizoen wederom op huurbasis gaan. , de club waarmee de Engelse landskampioen een samenwerkingsverband heeft, was zijn tweede tijdelijke bestemming. Hij kwam tot twaalf optredens voor de Catalanen, die degradatie uit LaLiga niet konden voorkomen.



Roberts is vanaf komend seizoen in het tenue van Norwich City, de club van doelman Tim Krul, te bewonderen. “"Het is geweldig dat de deal is afgerond. Ik was al een tijdje op de hoogte van de interesse. Ik heb met manager Daniel Farke en technisch directeur Stuart Webber gesproken. Het was voor mij al snel duidelijk dat ik hierheen wilde komen. Stuart volgt mij al een tijdje en houdt van mijn manier van spelen. De manager was eveneens enthousiast over mijn kwaliteiten”", vertelt hij op de clubsite.