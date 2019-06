'Manchester City is overtuigd en gaat toeslaan met zeventig miljoen euro'

Rodrigo Hernández Cascante, kortweg Rodri, gaat Atlético Madrid deze zomer verlaten.

Marca meldt dinsdag dat de 22-jarige middenvelder algemeen directeur Miguel Ángel Gil Marín op de hoogte heeft gebracht van zijn wens om uit de Spaanse hoofdstad te vertrekken. Rodri is zodoende voor een bedrag van zeventig miljoen euro op te halen bij los Colchoneros . Atlético nam Rodri een jaar geleden voor een bedrag van 25 miljoen over van .

Afgelopen seizoen speelde de zevenvoudig Spaans international totaal 47 wedstrijden voor los Colchoneros , waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist. Met zijn prestaties heeft Rodri zich in de kijker gespeeld bij verschillende Europese topclubs, onder wie , , en Paris Saint-Germain.

De middenvelder heeft echter al een besluit genomen waar hij zijn loopbaan wil vervolgen. Rodri is van mening dat Manchester City de juiste vervolgstap is, mede omdat Josep Guardiola bij de Engelse topclub de scepter zwaait. Volgens de Spanjaard is de stijl die men bij the Citizens onder Guardiola etaleert een spelopvatting die hem erg zint, zo melden Marca en El Pais .



Manchester City is bereid diep in de buidel te tasten voor Rodri. Atlético ziet de speler liever niet vertrekken, maar staat machteloos als een topclub de afkoopclausule van zeventig miljoen euro zal lichten. Naar verluidt is Manchester City bereid deze stap te zetten, waardoor Rodri waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd reeds heeft gespeeld voor de nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen.