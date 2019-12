Manchester City in verlegenheid gebracht door 'triest' voorval tijdens derby

Manchester City is zaterdagavond tijdens de derby tegen Manchester United (1-2) in ernstige verlegenheid gebracht.

Vanaf de tribunes werd Fred racistisch bejegend door een fan van the Citizens. In een statement werd de actie direct veroordeeld door , maar de supporter in kwestie is inmiddels ook gearresteerd door de Greater Manchester Police (GMP) en moet vrezen voor een levenslang stadionverbod.

De beelden van de supporter gingen zaterdagavond al het internet over en Manchester City liet in een statement direct weten dat men alles in het werk zou stellen om de politie te helpen met de zoektocht naar de fan. Er werden niet alleen racistische geluiden richting Fred gemaakt, maar de middenvelder van werd tevens bekogeld.

Ferran Soriano, algemeen directeur van Manchester City, is volgens de Daily Mail direct na de wedstrijd naar zijn collega David Gill van Manchester United toegegaan om te benadrukken dat er actie zou worden ondernomen naar aanleiding van het incident.

Voordat Manchester United het Etihad Stadium verliet, heeft Manchester City-manager Josep Guardiola nog een tijd met Fred over het incident gesproken. "Helaas zetten we in de maatschappij nog steeds stappen achteruit. We moeten hiermee leven in 2019", zegt Fred in gesprek met ESPN Brazil .

"Ik probeer me er geen zorgen over te maken en wil vooruit kijken. Helaas gebeurt dit in sommige stadions. Hier, maar ook bij mijn vrienden in Oekraïne. Het is triest. Alleen moeten we ze niet teveel aandacht geven, want dat willen ze juist. Ik heb met de scheidsrechter (Anthony Taylor, red.) erover gesproken na de wedstrijd en hij zei dat ze er wat aan zouden doen."

De politie liet zondag in een statement weten dat een 41-jarige man was opgepakt op verdenking van een 'racistische inbreuk op de openbare orde'.

"Ik wil iedereen bedanken voor hun hulp bij dit incident. Voor racisme is geen plek in het voetbal en onze maatschappij, dus ik hoop dat deze arrestatie laat zien dat we dit extreem serieus nemen. We blijven met Manchester City en Manchester United aan dit incident werken', liet Chris Hill namens de politie weten.

De supporter in kwestie werd voorlopig vastgehouden voor verhoor. De Engelse voetbalbond (FA) is tevens een onderzoek gestart naar het voorval.