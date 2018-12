Manchester City herstelt zich in aanloop naar kraker tegen Liverpool

Manchester City heeft na twee nederlagen weer een overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola was te sterk voor Southampton.

Door de overwinning staan The Citizens weer op de tweede plek in de Premier League ten koste van Tottenham Hotspur, met zeven punten achterstand op koploper Liverpool. Komende donderdag nemen de twee Engelse topclubs het tegen elkaar op.



Southampton - Manchester City 1-3

Met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 274 dagen stelde Southampton het jongste Premier League-elftal in vijf seizoenen op. Bij Manchester City maakte David Silva zijn rentree in de basis na enkele weken van blessureleed, terwijl Kevin De Bruyne nog niet fit genoeg was om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Silva was in de eerste tien minuten ook de meest gevaarlijke man: hij dwong doelman Alex McCarthy al vroeg tot een redding na voorbereidend werk van Raheem Sterling, alvorens de 0-1 op het scorebord te zetten met een gecontroleerd schot op aangeven van Bernardo Silva vanaf de rechterflank.



Het was voor David Silva zijn negende doelpunt van het seizoen. Na de treffer bleven the Citizens druk zetten. Er kwamen kansen voor Riyad Mahrez en Sergio Agüero, al moest doelman Ederson aan de overzijde ook redding brengen op een kopbal van Charlie Austin. Acht minuten voor rust had de Braziliaan geen antwoord op een vlammend schot van Pierre-Emile Höjbjerg, die de treuzelende Oleksandr Zinchenko van de bal zette en vervolgens snel voor de 1-1 zorgde. Een eigen doelpunt van James Ward-Prowse, die kort daarvoor tevergeefs een penalty claimde na contact met Zinchenko, betekende echter dat Manchester City toch met een voorsprong de rust in ging.



Diep in de blessuretijd van de eerste helft werd het zelfs nog 1-3. Een afgemeten voorzet van Zinchenko bereikte Agüero, die raak kopte. Na rust opereerde Southampton slordig en kreeg Manchester City meer controle over de wedstrijd, zonder zelf indrukwekkend te spelen. Na een vrije trap van Mahrez knalde Agüero de bal tegen de lat. Omdat ook een penaltyclaim van Sterling na contact met Yan Valery niets opleverde, bleef het bij een marge van twee doelpunten. Höjbjerg moest vlak voor tijd nog inrukken met een rode kaart na een harde tackle op Fernandinho.



Burnley – West Ham United 2-0

De ploeg van Sean Dyche heeft zondagmiddag drie broodnodige punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Burnley kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Chris Wood, die een prachtige aanval knap afmaakte: 1-0. Na ruim een halfuur spelen verdubbelde Dwight McNeill de voorsprong door een scherpe voorzet van Ashley Westwood binnen te werken. De poging van de Engelsman bleek te lastig voor doelman Lukasz Fabianski: 2-0. Na de rust kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor het thuispubliek na het laatste fluitsignaal mocht juichen.