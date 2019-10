Manchester City hekelt wijzigingen in speelschema rond Kerst

Manchester City is teleurgesteld over wijzigingen in het speelschema rond de kerstperiode, waardoor de spelers amper rust hebben tussen twee duels.

Het elftal van Pep Guardiola zou op Boxing Day een uitwedstrijd spelen tegen , maar dat duel is verplaatst naar een dag later om 20:45 uur. Daardoor heeft City minder dan 48 uur om te herstellen voor de volgende wedstrijd, op 29 december (19:00 uur) thuis tegen Sheffield United.

Ook voor The Wolves heeft de wijziging gevolgen. Na afloop van het duel met City spelen zij amper 44 uur later tegen koploper op Anfield. Zelf speelt Liverpool wél op Tweede Kerstdag, waardoor de formatie van Klopp 68 uur rust heeft in de aanloop naar het duel met Wolverhampton.

"We zijn teleurgesteld dat het speelschema voor de spelers rond de kerstperiode zo krap is", reageert algemeen directeur Omar Berrada van in gesprek met de Manchester Evening News. "Premier League-duels zijn fysiek enorm veeleisend en het is niet ideaal om twee keer binnen 48 uur te spelen, want dan hebben de spelers niet genoeg tijd om te herstellen."

Berrada laat weten dat de club contact heeft gehad met de Premier League om alle opties te heroverwegen. "Maar uiteindelijk zullen we ons moeten houden aan de data en aanvangstijden zoals die aan ons zijn gepresenteerd."

Overigens heeft Liverpool ook meer hersteltijd in aanloop naar de eerste wedstrijd van 2020. The Reds komen namelijk op 2 januari in actie tegen Sheffield United, terwijl Manchester City een dag eerder al aan de bak moet tegen .