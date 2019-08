'Manchester City heeft eindelijk beet met ruim dertig miljoen én Danilo'

Juventus en Manchester City naderen een akkoord over João Cancelo, zo melden verschillende media in Italië en Engeland.

Volgens onder meer La Gazzetta dello Sport, Sky Italia en de Manchester Evening News scheiden alleen de laatste details de 25-jarige Portugese vleugelverdediger nog van een overstap naar de Engelse kampioen. Als onderdeel van de overeenkomst bewandelt Danilo de omgekeerde weg richting Turijn.



De overstap van Cancelo naar the Citizens hing al een tijdje in de lucht. was al langer geïnteresseerd in de Portugese vleugelverdediger, maar de onderhandelingen bevonden zich een tijdlang in een impasse. Eerder deze week keerden Manchester City en terug aan de onderhandelingstafel, waarna er betrekkelijk snel een akkoord bereikt zou zijn. Het was al langer duidelijk dat Danilo betrokken zou worden in de transfer van Cancelo.



Volgens Nicolò Schira, journalist van La Gazzetta dello Sport, gaat Manchester City een bedrag van 35 miljoen euro neertellen voor Cancelo. Daarnaast zal Danilo de omgekeerde weg richting Juventus bewandelen. Fabrizio Romano van Sky Italia meldt dat beide partijen nog niet helemaal op één lijn zitten. Manchester City zou dertig miljoen hebben geboden bij Juventus, maar la Vecchia Signora wenst meer. Volgens Romano zijn Cancelo en de regerend kampioen van Engeland in ieder geval al wel dicht bij een persoonlijk akkoord.



De Manchester Evening News meldt dat Danilo geen deel zal uitmaken van de selectie van Manchester City voor de wedstrijd om de Community Shield tegen , die zondagmiddag wordt afgewerkt. Indien the Citizens erin slagen om Cancelo binnen te halen, is hij na Rodri, Angeliño en Zack Steffen de derde zomerse aanwinst. Juventus versterkte zich eerder deze zomer al met Matthijs de Ligt, Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Merih Demiral en Luca Pellegrini.