Manchester City heeft Cancelo bijna binnen

João Cancelo kan de eerste zomeraanwinst van Manchester City worden. De Engelsen zijn al enige tijd in gesprek met Juventus.

Goal meldde op 6 juni al dat de onderhandelingen tussen beide Europese topclubs in een vergevorderd stadium waren. hoopt een slordige 60 miljoen euro voor de Portugese international te ontvangen.



Italiaanse bronnen weten dat er maandag opnieuw een gesprek is geweest. Hoewel City nog steeds twijfelt of het aan de vraagprijs van de Italianen wil voldoen, is de Engelse kampioen wel bereid om het eerst bod te verhogen.



Dat betekent een doorbraak in de onderhandelingen en de verwachting is dat er de komende dagen een akkoord kan worden bereikt. Cancelo zou dan voor 50 miljoen euro plus variabele bonussen de overstap maken naar het Etihad Stadium.



heeft ook interesse getoond in Cancelo, maar een concreet bod is er nog niet geweest. The Mancunians volgen ook Aaron Wan-Bissaka van , die City ook op het oog had voordat men bij Juve aanklopte voor Cancelo.



De 25-jarige rechtsback zou dus de eerste aankoop van deze zomer kunnen worden. Ondertussen houdt City rekening met een vertrek van Danilo.



In zijn twee jaren in Manchester is het de 27-jarige vleugelverdediger niet gelukt om een vaste basisplek af te dwingen. De Braziliaan kan op belangstelling van verschillende clubs in Europa rekenen.



City ging pas voor Cancelo toen duidelijk werd dat Danilo waarschijnlijk vertrekt. Aanvankelijk had de ploeg van Pep Guardiola alleen een nieuwe aanvallende middenvelder en een centrumverdediger op het oog.



De Spaanse manager wacht nog op een antwoord van Rodri, de middenvelder van die voor het einde van afgelopen seizoen een mondeling akkoord bereikte met City. Hij heeft echter nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.

Atlético heeft bovendien geprobeerd om Rodri met een nieuw contract langer aan zich te binden, terwijl en hem ook in de gaten houden.



City heeft nog steeds hoop dat de 22-jarige Madileen voor Manchester kiest. Ondertussen wil men Harry Maguire ook nog steeds overnemen. De club vindt de vraagprijs van (84 miljoen euro, met bonussen erbij 100 miljoen) echter te hoog.



Maandag werd duidelijk dat City mogelijk ook Angeliño terug wil halen. De Spaanse linksback werd vorig jaar nog verkocht aan , waar hij nog een contract voor vier jaar heeft. Bronnen dicht bij City weten dat de club hem voor maar zes miljoen euro kan terugkopen.



Aanvullende informatie door Sam Lee.