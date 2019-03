'Manchester City heeft bijna beet in Madrid na mislopen Frenkie de Jong'

Manchester City is dicht bij de komst van Saúl Ñíguez, zo meldt ESPN woensdag.

De middenvelder van staat al langere tijd op de radar van de club van manager Josep Guardiola, maar nu zouden the Citizens bijna beet hebben. Naar verluidt is de Spaans international het alternatief voor Frenkie de Jong, die deze zomer naar verkast.



Ook Barcelona heeft interesse in de Spanjaard, maar de Engelse topclub zou nu de beste papieren hebben om hem te strikken. Guardiola ziet in Saúl de vervanger van de 33-jarige Fernandinho, die nog tot medio 2020 vastligt in Manchester. De Jong was de eerste transferdoelwit van City en Guardiola, maar de middenvelder van koos uiteindelijk voor een zomerse transfer naar Barcelona.



De Catalaanse grootmacht zou ook in de markt zijn voor Saúl. Belangenbehartigers van de vijftienvoudig A-international hebben volgens ESPN al maanden contact met Barcelona. De 24-jarige middenvelder zou geen toekomst voor zichzelf zien in het Wanda Metropolitano, mede door de ruime achterstand op koploper Barcelona in LaLiga en de uitschakeling in de en in de .



Saúl stond eerder open voor een transfer naar Barcelona, maar heeft de Catalaanse club nu medegedeeld dat hij naar Manchester wil vertrekken. Atlético wil graag 120 miljoen euro vangen voor de middenvelder, terwijl bronnen nabij de onderhandelingen stellen dat een bedrag van 80 miljoen voldoende zal zijn voor City. Saúl ligt nog tot medio 2026 vast in de Spaanse hoofdstad.