'Manchester City heeft beste papieren voor deal met Ajax'

Frenkie de Jong vertrekt volgens de laatste geruchten naar Barcelona en Manchester City heeft een goede kans om Matthijs de Ligt over te nemen.

De jonge aanvoerder van de Amsterdammers staat ook in de belangstelling van clubs als Bayern München, Juventus en dus Barcelona, dat in hem de opvolger voor de op leeftijd rakende Gerard Piqué zou zien. Het lijkt er echter op dat deze clubs voorrang moeten verlenen aan the Citizens , die in hem de gewenste defensieve versterking voor aankomende zomer zouden zien. Dat meldt Voetbal International .



Manchester City deed met Aymeric Laporte (65 miljoen euro), John Stones (ruim 55 miljoen) en Nicolás Otamendi (ruim 44 miljoen) de afgelopen jaren al enkele dure aankopen voor het hart van de defensie. Josep Guardiola zou hier echter niet helemaal tevreden over zijn en in De Ligt een verdediger zien die op de lange termijn een steunpilaar kan worden in het Etihad Stadium.



De huidige nummer twee van de Premier League was ook in de race voor Frenkie de Jong, maar kon niet mee met het financiële geweld van Barcelona en Paris Saint-Germain. Die twee clubs strijden nu om de komst van de middenvelder en eerstgenoemde lijkt aan het langste eind te trekken. Barça betaalt Ajax volgens de laatste geruchten negentig miljoen euro voor de middenvelder, die een jaarsalaris van maximaal zestien miljoen euro kan krijgen.