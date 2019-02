'Manchester City handelde illegaal bij komst van veertienjarige Sancho'

Jadon Sancho maakte in maart 2015 de overstap van Watford naar Manchester City, maar dat ging niet geheel volgens de regels.

The Citizens hebben volgens Der Spiegel een bedrag van 230.000 euro betaald aan zijn zaakwaarnemer Emeka Obasi. Met de betaling probeerde Manchester City regels van de FIFA te omzeilen, zo luidt de berichtgeving. De krant baseert zich op documenten van Football Leaks .

Volgens de documentatie werd Obasi officieel betaald voor zijn scoutingswerkzaamheden in Zuid- en Centraal-Amerika. In werkelijkheid zou het geld echter direct in verband staan met de overstap van Sancho. De aanvaller was destijds veertien jaar en volgens de reglementen van de FIFA mogen zaakwaarnemers niet betaald worden bij transfers van minderjarige spelers. Manchester City gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving.



"We reageren niet op materiaal dat uit de context is gehaald en is gehackt of gestolen van de City Football Group en personeel van Manchester City. Het is een bewuste en doorzichtige poging om de reputatie van de club te beschadigen", aldus een woordvoerder van de club. Sancho speelde tot 2017 voor Manchester City en vertrok daarna voor circa acht miljoen euro naar Borussia Dortmund, waar hij furore maakt.



Der Spiegel claimt verder een e-mail te hebben gelezen van de club aan de vader van Sancho, waarin werd geschetst hoeveel geld de voetballer zou kunnen verdienen aan salaris en bonussen als hij eenmaal een profcontract zou hebben. Een advocaat van Manchester City betoogde later dat die e-mail niet als aanbieding gezien moest worden. Vrijdag kreeg Chelsea nog een transferverbod opgelegd voor twee windows, vanwege het overtreden van regels met betrekking tot het vastleggen van jeugdspelers.