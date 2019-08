Manchester City haalt opgelucht adem na uitgebreid onderzoek van FIFA

Manchester City is door de FIFA beboet voor het verbreken van de transferregels, zo meldt de wereldvoetbalbond dinsdag via de officiële kanalen.

De Engelse topclub vreesde voor een transferverbod nadat de FIFA een onderzoek had ingesteld naar het reilen en zeilen van de grootmacht, maar de bond heeft besloten dat een boete van circa 290.000 euro volstaat.

De FIFA deed onderzoek of de regels had overtreden inzake het aantrekken van jeugspelers en de wijze waarop de club met deze talenten omging. "De commissie neemt in haar besluitvorming mee dat Manchester City de volledige verantwoordelijkheid heeft genomen", zo meldt de FIFA, die wijst op het feit dat de Engelse club erkent dat men de regels foutief heeft geïnterpreteerd.

De fouten die Manchester City heeft begaan vonden vóór december 2016 plaats. Het onderzoek naar Manchester City volgde op publicaties van Der Spiegel op basis van informatie van Football Leaks . Bij het aantrekken van jonge spelers zouden ongeoorloofde betalingen zijn gedaan aan derden.

Toen Jadon Sancho in maart 2015 de overstap maakte van naar Manchester City, hebben the Citizens naar verluidt een bedrag van 230.000 euro betaald aan zijn zaakwaarnemer Emeka Obasi.

Volgens de documentatie werd Obasi officieel betaald voor zijn scoutingswerkzaamheden in Zuid- en Centraal-Amerika. In werkelijkheid zou het geld echter direct in verband staan met de overstap van Sancho. De aanvaller was destijds veertien jaar en volgens de reglementen van de FIFA mogen zaakwaarnemers niet betaald worden bij transfers van minderjarige spelers. Een andere aantijging was dat eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan schulden van Manchester City wegwerkte met eigen geld, wat tegen de regels is.